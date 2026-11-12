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கரூர்: வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய இலவச ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் டிசம்பரில் துவங்குகிறது.
கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர், ஏற்றுமதியாளர் சங்க தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன், செயலாளர் சுகுமார் வெளியிட்ட அறிக்கை:
‘டெக்ஸ்டைல்ஸ் மெர்சன்டைசர்’ என்ற குறுகி ய கால இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே, 8 கட்டங்களாக வகுப்பு நடத்தப்பட்டு, பயிற்சி பெற்ற அனைவரும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இ தன் தொடர்ச்சியாக, 9வது கட்ட பயிற்சி வகுப்பு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் நடக்கிறது.
மேலும் விபரம் பெற, 9489736687, 8838719983, 9600430923 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
டிசம்பரில் ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் தொடக்கம்
டிசம்பரில் ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
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கரூர்: வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய இலவச ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் டிசம்பரில் துவங்குகிறது.
கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர், ஏற்றுமதியாளர் சங்க தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன், செயலாளர் சுகுமார் வெளியிட்ட அறிக்கை:
‘டெக்ஸ்டைல்ஸ் மெர்சன்டைசர்’ என்ற குறுகி ய கால இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே, 8 கட்டங்களாக வகுப்பு நடத்தப்பட்டு, பயிற்சி பெற்ற அனைவரும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இ தன் தொடர்ச்சியாக, 9வது கட்ட பயிற்சி வகுப்பு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் நடக்கிறது.
மேலும் விபரம் பெற, 9489736687, 8838719983, 9600430923 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.