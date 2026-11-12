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டிசம்பரில் ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் தொடக்கம்

டிசம்பரில் ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் தொடக்கம்

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM

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கரூர்: வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய இலவச ஜவுளி தொழில் பயிற்சி கரூர், மதுரையில் டிசம்பரில் துவங்குகிறது.

கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர், ஏற்றுமதியாளர் சங்க தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன், செயலாளர் சுகுமார் வெளியிட்ட அறிக்கை:

‘டெக்ஸ்டைல்ஸ் மெர்சன்டைசர்’ என்ற குறுகி ய கால இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே, 8 கட்டங்களாக வகுப்பு நடத்தப்பட்டு, பயிற்சி பெற்ற அனைவரும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இ தன் தொடர்ச்சியாக, 9வது கட்ட பயிற்சி வகுப்பு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் நடக்கிறது.

மேலும் விபரம் பெற, 9489736687, 8838719983, 9600430923 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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