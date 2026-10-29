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ரூ.38,000 கோடி இழப்பை விமான துறை சந்திக்க வாய்ப்பு

ரூ.38,000 கோடி இழப்பை விமான துறை சந்திக்க வாய்ப்பு

UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM

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UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM

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புதுடில்லி: உள்நாட்டு விமான துறை, நடப்பு நிதியாண்டில் 36,000 – 38,000 கோடி ரூபாய் நிகர இழப்பை சந்திக்கும் என, தர மதிப்பீட்டு நிறுவனமான ‘இக்ரா’ கணித்துள்ளது.

சென்ற நிதியாண்டில் இத்துறைக்கு 28,000 – 30,000 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்ட நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் இழப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயணியர் எண்ணிக்கையின் வளர்ச்சி குறைந்தது, விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு மற்றும் ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்ததால் ஏற்பட்ட அன்னிய செலவாணி இழப்பு ஆகியவையே இந்நிலைக்கு முக்கிய காரணங்களாகும். மேலும், 2026 பிப்., இறுதியில் மேற்காசியாவில் துவங்கிய போர் சூழல் காரணமாக, 2026–27 நிதியாண்டிலும் விமானப் பயணியரின் எண்ணிக்கை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.

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