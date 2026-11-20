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புதுடில்லி: கடந்த அக்., மாதத்தில் நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவு, ஆண்டு ஒப்பீட்டளவில் 88 சதவீதம் அதிகரித்து, 1.83 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஏப்., – செப்., காலகட்டத்தில், இது 46 சதவீதம் மட்டுமே உயர்ந்திருந்தது.
சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால், நாட்டின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருள் ஏற்றுமதி அளவு 6 சதவீதம் உயர்ந்த நிலையிலும், வருவாய் 90 சதவீதம் அதிகரித்து, கிட்டத்தட்ட 59,220 கோடி ரூபாயாக உள்ளது என மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:47 PM
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புதுடில்லி: கடந்த அக்., மாதத்தில் நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவு, ஆண்டு ஒப்பீட்டளவில் 88 சதவீதம் அதிகரித்து, 1.83 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஏப்., – செப்., காலகட்டத்தில், இது 46 சதவீதம் மட்டுமே உயர்ந்திருந்தது.
சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால், நாட்டின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருள் ஏற்றுமதி அளவு 6 சதவீதம் உயர்ந்த நிலையிலும், வருவாய் 90 சதவீதம் அதிகரித்து, கிட்டத்தட்ட 59,220 கோடி ரூபாயாக உள்ளது என மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.