﻿ நாட்டின் ஏற்றுமதி 15% அதிகரித்தது

UPDATED : ஜூலை 14, 2026 12:41 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:38 AM
புதுடில்லி: நம் நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி, ஜூன் மாதத்தில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 15.5 சதவீதம் உயர்ந்து, 40.41 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாவது:
கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 34.99 பில்லியன் (3.34 லட்சம் கோடி ரூபாய்) டாலராக இருந்த சரக்கு ஏற்றுமதி, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 40.41 (3.86 லட்சம் கோடி ரூபாய்) பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
அதேநேரத்தில், இறக்குமதியும் அதிகரித்துள்ளதால், வர்த்தக பற்றாக்குறை தொடர்கிறது. உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற சூழல் நிலவினாலும், நாட்டின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு பொறியியல் பொருட்கள், மின்னணு பொருட்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் முக்கிய பங்களிப்பு அளித்துள்ளன.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.