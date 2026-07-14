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﻿ நாட்டின் ஏற்றுமதி 15% அதிகரித்தது

﻿ நாட்டின் ஏற்றுமதி 15% அதிகரித்தது

UPDATED : ஜூலை 14, 2026 12:41 AM

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:38 AM

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UPDATED : ஜூலை 14, 2026 12:41 AM ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:38 AM

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புதுடில்லி: நம் நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி, ஜூன் மாதத்தில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 15.5 சதவீதம் உயர்ந்து, 40.41 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது.

இது குறித்து மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாவது:

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 34.99 பில்லியன் (3.34 லட்சம் கோடி ரூபாய்) டாலராக இருந்த சரக்கு ஏற்றுமதி, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 40.41 (3.86 லட்சம் கோடி ரூபாய்) பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

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அதேநேரத்தில், இறக்குமதியும் அதிகரித்துள்ளதால், வர்த்தக பற்றாக்குறை தொடர்கிறது. உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற சூழல் நிலவினாலும், நாட்டின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு பொறியியல் பொருட்கள், மின்னணு பொருட்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் முக்கிய பங்களிப்பு அளித்துள்ளன.

இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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