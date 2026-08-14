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﻿ நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை ரூ.3.03 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

﻿ நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை ரூ.3.03 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:35 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:35 AM

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புதுடில்லி: நாட்டின் ஏற்றுமதி, இறக்குமதிக்கு இடையேயான வித்தியாச தொகையான வர்த்தக பற்றாக்குறை, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 3.03 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது என, மத்திய அரசின் தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டு ள்ளது.

இதுகுறித்து தரவுகளில் தெரிவித்துள்ளதாவது: ஏற்றுமதி வளர்ச்சியை விட இறக்குமதி அதிகரித்ததால் வர்த்தக பற்றாக்குறை விரிவடைந்துள்ளது. கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி, கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 7.20 சதவீதம் அதிகரித்து 4.20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது.

இந்நிலையில் இறக்குமதி 12.60 சதவீதம் அதிகரித்து 7.24 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.

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