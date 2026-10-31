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புதுடில்லி: நாட்டின் வங்கி துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய, முன்னாள் மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையர் சுரேஷ் படேல் தலைமையில் உயர்நிலை குழுவை மத்திய நிதி அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது.
வங்கி துறையில் கட்டமைப்பு, ஒழுங்குமுறை மற்றும் சட்ட திருத்தங்களை இக்குழு பரிந்துரைக்கும்.
ஆறு மாதங்களுக்குள் ஆய்வை முடித்து பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க குழுவுக்கு அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கி துறையில் சீர்திருத்தம் ஆய்வு குழு அமைத்தது அரசு
வங்கி துறையில் சீர்திருத்தம் ஆய்வு குழு அமைத்தது அரசு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:02 PM
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புதுடில்லி: நாட்டின் வங்கி துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய, முன்னாள் மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையர் சுரேஷ் படேல் தலைமையில் உயர்நிலை குழுவை மத்திய நிதி அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது.
வங்கி துறையில் கட்டமைப்பு, ஒழுங்குமுறை மற்றும் சட்ட திருத்தங்களை இக்குழு பரிந்துரைக்கும்.
ஆறு மாதங்களுக்குள் ஆய்வை முடித்து பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க குழுவுக்கு அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.