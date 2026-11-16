உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் நிலையான கைத்தறி, கைவினை சூழலை இந்தியா கொண்டுள்ளது. இத்துறைகள், ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ளன. 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பாரம்பரியம் கொண்ட இத்துறைகளில், மூலப்பொருள் உதவி, தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு, வடிவமைப்பு மற்றும் சந்தை இணைப்பு என ஒட்டுமொத்த மதிப்பு தொடரையும் வலுப்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதன் வாயிலாக, கலைஞர்களின் வருமானம், உள்நாட்டு தேவை மற்றும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
கிரிராஜ் சிங், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர்.
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
அ நிறம் | அளவு
உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் நிலையான கைத்தறி, கைவினை சூழலை இந்தியா கொண்டுள்ளது. இத்துறைகள், ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ளன. 5,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பாரம்பரியம் கொண்ட இத்துறைகளில், மூலப்பொருள் உதவி, தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு, வடிவமைப்பு மற்றும் சந்தை இணைப்பு என ஒட்டுமொத்த மதிப்பு தொடரையும் வலுப்படுத்த மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதன் வாயிலாக, கலைஞர்களின் வருமானம், உள்நாட்டு தேவை மற்றும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
கிரிராஜ் சிங், மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர்.