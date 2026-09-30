﻿ 'சிமென்ட் மூட்டை விலை ரூ.20 உயரும்'

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புதுடில்லி: நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு 7 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாகவும், வரும் அக்., மாதத்தில் 5 முதல் 20 ரூபாய் வரை உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான சென்ட்ரம் புரோக்கிங் தெரிவித்துள்ளது.
எரிபொருள் விலை உயர்வால் சில முக்கிய சிமென்ட் நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அதேபோல் சிமென்ட் தேவை மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் விலை உயரும். கடந்த ஜூலை, ஆக., மாதங்களை விட நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுதும் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு சராசரியாக 7 ரூபாய் உயர்ந்து 356 ரூபாயாக உள்ளது.
ADDED : செப் 30, 2026 01:36 AM
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புதுடில்லி: நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு 7 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாகவும், வரும் அக்., மாதத்தில் 5 முதல் 20 ரூபாய் வரை உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான சென்ட்ரம் புரோக்கிங் தெரிவித்துள்ளது.
எரிபொருள் விலை உயர்வால் சில முக்கிய சிமென்ட் நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அதேபோல் சிமென்ட் தேவை மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் விலை உயரும். கடந்த ஜூலை, ஆக., மாதங்களை விட நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுதும் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு சராசரியாக 7 ரூபாய் உயர்ந்து 356 ரூபாயாக உள்ளது.