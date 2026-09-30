தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/﻿ 'சிமென்ட் மூட்டை விலை ரூ.20 உயரும்'

﻿ 'சிமென்ட் மூட்டை விலை ரூ.20 உயரும்'

﻿ 'சிமென்ட் மூட்டை விலை ரூ.20 உயரும்'

ADDED : செப் 30, 2026 01:36 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : செப் 30, 2026 01:36 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு 7 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாகவும், வரும் அக்., மாதத்தில் 5 முதல் 20 ரூபாய் வரை உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான சென்ட்ரம் புரோக்கிங் தெரிவித்துள்ளது.

எரிபொருள் விலை உயர்வால் சில முக்கிய சிமென்ட் நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அதேபோல் சிமென்ட் தேவை மீண்டும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் விலை உயரும். கடந்த ஜூலை, ஆக., மாதங்களை விட நடப்பு செப்., மாதத்தில் சிமென்ட் விலை உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுதும் சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு சராசரியாக 7 ரூபாய் உயர்ந்து 356 ரூபாயாக உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us