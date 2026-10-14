மிரட்டும் எலுமிச்சை விலை தமிழகத்தில் ரூ.23,500; தெலுங்கானாவில் ரூ.1,750
மிரட்டும் எலுமிச்சை விலை தமிழகத்தில் ரூ.23,500; தெலுங்கானாவில் ரூ.1,750
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 10:46 PM
புதுடில்லி: எலுமிச்சை விலை, தமிழகத்தில் குவின்டால் அதிகபட்சம் 23,500 ரூபாய்க்கும், தெலுங்கானாவில் குறைந்தபட்சம் 1,750 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாவதால், விலையில் பெரிய இடைவெளி தொடர்வதாக சந்தை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது:அக்., 14 நிலவ ரப்படி, விருதுநகர் மாவட்டம், தளவாய்ப்புரம் சந்தையில் குவின்டால், 23,500 ரூபாய்க்கு எலுமிச்சை விற்பனையான நிலையில், தெலுங்கானா மாநிலம், நக்ரேகல் மண்டியில் 1,750 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியுள்ளது. தளவாய்ப்புரத்தில் வரத்து 100 கிலோ என்ற அளவிலும், நக்ரேகல்லில் 56.60 டன் என்ற அளவிலும் உள்ளது.
இந்த விலை உயர்வு தமிழகத்தின் மற்ற சந்தைகளில் இல்லை. எலுமிச்சை வரத்து, அதன் தரம், அங்கு நிலவும் தேவை ஆகிய காரணிகளை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது. இருப்பினும், இதில் மூன்று விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. ஒன்று, அதிகபட்ச விலை என்பது வர்த்தக ரீதியாக உண்மையான விலை இல்லை.
இரண்டாவது, ஒரு சந்தையின் விலையை வைத்து ஒரு மாநிலத்தின் சராசரி விலையாக கருத முடியாது.
மூன்றாவது, ஒரு நாள் விலையை வைத்தே ஒரு பொருளுக்கான தேவை உயர்ந்துள்ளது என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.
எலுமிச்சை விலை நிலவரம் (ரூ. குவின்டால்)
அக்., 14 நிலவரப்படி
கோவில்பட்டி : 15,500
நெல்லை : 14,000
ஆண்டிபட்டி (தேனி) : 14,500
மேட்டுப்பாளையம் (கோவை) : 13,500
புதுக்கோட்டை, நாகை : 5,000