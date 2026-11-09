புற்றுநோய் மருந்து விலை பாதிக்கும் கீழாக குறைந்தது
புற்றுநோய் மருந்து விலை பாதிக்கும் கீழாக குறைந்தது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
புதுடில்லி: புற்றுநோய்க்கான 1,364 மருந்துகளின் திருத்தப்பட்ட அதிகபட்ச விற்பனை விலை, தற்போது அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் வாயிலாக நுகர்வோருக்கு ஆண்டுக்கு 3,540 கோடி ரூபாய் சேமிப்பு ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய மருந்து துறை கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம், 137 புற்றுநோய் மருந்துகளின் வர்த்தக லாப வரம்பைக் குறைத்து, விலையை கட்டுப்படுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, 85 மருந்து நிறுவனங்கள் 1,364 மருந்துகளின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 679 பிராண்டுகளின் விலை 50 சதவீதத்துக்கும் மேல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக 96.45 சதவீதம் வரை விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இனி மருந்தகங்களோ, மருத்துவமனைகளோ இந்த மருந்துகளுக்கு புதிய விலையை விட கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிக்க முடியாது. பொதுமக்கள் ‘பார்மா சஹி தாம்’ செயலி அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விலையை சரிபார்க்கலாம் என்றும் கூடுதல் விலை வசூலித்தால் புகார் அளிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.