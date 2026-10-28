பட்டுக்கூடு வரத்து சரிவிலும் விலை மீண்டும் குறைந்தது
பட்டுக்கூடு வரத்து சரிவிலும் விலை மீண்டும் குறைந்தது
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
ஈரோடு: பட்டுக்கூடு வரத்து சரிந்த நிலையிலும், விலை மீண்டும் குறைந்துள்ளது.
தமிழகத்தில், பட்டுக்கூடு உற்பத்திக்கான மல்பெரி சாகுபடி, 57,500 ஏக்கரில் நடக்கிறது. இதில், ஈரோடு மற்றும் தாளவாடி பட்டு வளர்ச்சி துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள பகுதியில், 6,500 முதல், 7,000 ஏக்கர் வரை சாகுபடியாகி, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
கடந்த, 10 மாதங்களாக கடும் வெயிலால் பட்டுக்கூடு உற்பத்தி கடுமையாக குறைந்துள்ளது. இது குறித்து, பட்டு வளர்ச்சி விவசாயிகள் சங்க (தமிழ்நாடு) தலைவர் ராஜகோபால் கூறியதாவது:
ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் பட்டுக்கூடு, சேலம், தர்மபுரி, கர்நாடகாவின் ராம்நகர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஓராண்டுக்கு மேலாக, சீனாவில் இருந்து பட்டுக்கூடு இறக்குமதி முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், உள்ளூரில் உற்பத்தியான பட்டுக்கூடுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது. அதிலும், ஈரோடு பகுதி பட்டுக்கூடு சிறப்பாக இருக்கும்.
செப்., 11ல், 405 – 923 ரூபாய்க்கும், செப்., இறுதியில், 980 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்தது. தற்போது மீண்டும் விலை குறைந்து நேற்று முன்தினம், 460 முதல், 845 ரூபாய் என்ற விலைக்கு வந்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினார்.