ஒரு குவின்டால் ரூ.20 ஆயிர ம் உயரும் மஞ்சள் விலை

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ADDED : அக் 09, 2026 11:16 PM
ஈரோடு: தேவை அதிகரிப்பு, வரத்து குறைவால் மஞ்சள் விலை, குவின்டால், 20 ஆயிரம் ரூபாயை நெருங்கி யது.
ஈரோடு பகுதியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நான்கு பிரதான மார்க்கெட்களில் மஞ்சள் ஏலம் நடக்கிறது. கடந்த 2024ல் ஒரு குவிண்டால் மஞ்சள், 2 0 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்தும், கடந்த ஜூலையில், 19,150 ரூபாயை கடந்தும் விற்பனையானது. அதன் பின், 15000 – 17,000 ரூபாய்க்குள் விற்பனை யானது.
இந்நிலையில், பழைய மஞ்சள் இருப்பு குறைந்து தேவை அதிகரித்து, விலை உயரத்துவங்கியது. கடந்த 5ல் ஈரோடு சொ சைட்டியில் ஒரு குவின்டால் விரலி, 12,399 – 18,610 ரூபாய், கிழங்கு, 9,699 – 17,139 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. கடந்த செப்., 10க்கு பின், 1,600 ரூபாய் விலை உயர்ந்து விற்பனையானது.
ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் நேற்று குவின்டால் விரலி, 13,699 – 19,851 ரூபாய், கிழங்கு, 12,099 – 17,929 ரூபாய்க்கும் விலை போயின. கடந்த நான்கு நாட்களில் 1,250 ரூபாய் விலை உயர்ந்துள்ளது, விவசாயிகளை உற்சாகப்படு த்தி உள்ளது.