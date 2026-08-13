தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/﻿ 'சாட்டிலைட் ஏவும் நிறுவனம் 100% மானியம்  பெறலாம்'

﻿ 'சாட்டிலைட் ஏவும் நிறுவனம் 100% மானியம்  பெறலாம்'

﻿ 'சாட்டிலைட் ஏவும் நிறுவனம் 100% மானியம்  பெறலாம்'

1

ADDED : ஆக 13, 2026 07:13 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 07:13 AM

1

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

- நமது நிருபர் -

துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள குலசேகரன்பட்டினத்தில் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்தை, இஸ்ரோ அமைத்து வருகிறது. சிறு செயற்கைக்கோள் ஏவுதளமான இதன் நிர்வாக பொறுப்புகள் அனைத்தையும், தனியார் துறையிடம் ஒப்படைக்க இன் - ஸ்பேஸ் அமைப்பு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

அதன் முதல்படியாக, இன் - ஸ்பேஸ், தனியாரிடம் விருப்பத்தை கோரியுள்ளது. இதில் தேர்வாகும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு, ஏவுதளத்தின் இயக்கம், ஏவுதள பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு, ஏவும் பணிகள், வாடிக்கையாளர் ஒருங்கிணைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் வழங்கப்படும்.

விண்வெளி துறையில் பங்கேற்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஏவுதல் சேவைகள், தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் மற்றும் தரவு அணுகல் ஆகியவற்றிற்கான செலவில், 30 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை 'இன் - ஸ்பேஸ்' அறிமுகம் செய்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us