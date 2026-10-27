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அமெரிக்கா நமக்கு நெருக்கடி தரவில்லை!

அமெரிக்கா நமக்கு நெருக்கடி தரவில்லை!

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைக்குமாறு அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து இந்தியாவுக்கு எந்தவொரு அழுத்தமும் தரப்படவில்லை. உக்ரைன் போருக்கு முன்பாக இந்தியா தனது மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் 0.2 சதவீதத்தை மட்டுமே ரஷ்யாவிடம் இருந்து பெற்று வந்தது. போருக்குப் பின், அவர்கள் வழங்கிய சலுகை காரணமாக இறக்குமதி அதிகரித்தது. ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்குவது என்பது மற்ற நாடுகளின் சலுகை மற்றும் விலை நிர்ணயத்துடன் தொடர்புடையது மட்டுமே.

– -ஹர்தீப் சிங் பூரி, மத்திய பெட்ரோலிய துறை அமைச்சர்.

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