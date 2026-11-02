தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு அவசியம்

உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு அவசியம்

உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு அவசியம்

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM

ADDED : நவ 02, 2026 04:46 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM ADDED : நவ 02, 2026 04:46 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

“மின்சார வாகன உதிரிபாகங்கள், வாகன மென்பொருள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் தொழில்நுட்பங்களில் நிறுவனங்கள் அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டும். வாகன விற்பனை எண்ணிக்கை மட்டும் வெற்றிக்கான அளவுகோல் அல்ல. உள்நாட்டில் உருவாகும் தொழில்நுட்பம், மதிப்பு கூட்டல், சிறு, குறு நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் உலக சந்தையில் இந்திய தயாரிப்புகளின் போட்டித்திறனையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.”

எச்.டி. குமாரசாமி,

கனரக தொழில்கள் துறை அமைச்சர்

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us