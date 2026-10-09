கையில் பணம் குறைவு... கனவு பெரிது

UPDATED : அக் 09, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:10 PM
தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. ஒரு நல்ல யோசனையும் இருக்கிறது. ஆனால், கையில் இருக்கும் பணம் குறைவு. “இவ்வளவு பணம் இல்லாமல் எப்படி தொழில் தொடங்குவது?” என்ற தயக்கம் அடுத்த அடியை எடுக்க விடாமல் தடுக்கிறது.
உண்மையில், தொழில்முனைவோருக்கான முதல் முதலீடு பணம் மட்டுமல்ல. நல்ல யோசனை, தெளிவான திட்டம், சந்தையைப் பற்றிய புரிதல், உழைப்பு ஆகியவையும் முதலீடுதான். இவற்றுடன் அரசின் நிதியுதவித் திட்டங்களைச் சரியாக இணைத்துக்கொண்டால், சிறிய அளவில் தொழிலைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
கடன் மட்டும் அல்ல
அரசுத் திட்டங்கள் என்றாலே வங்கிக் கடன் என்று நினைப்பது வழக்கம். ஆனால், சில திட்டங்களில் கடனுடன் மானியமும் இணைக்கப்படுகிறது. சில திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தொழில்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு கூடுதல் உதவிகளை வழங்குகின்றன.
இதனால், “எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?” என்பதற்கு முன்பாக, “எனது தொழிலுக்கு என்ன வகையான அரசு உதவி பொருந்தும்?” என்பதைக் கண்டறிவது முக்கியம்.
தொழிலுக்கு ஏற்ற திட்டம்
ஒருவர் ஆடைகள் தயாரிக்க விரும்பலாம். இன்னொருவர் உணவுப் பொருள் தயாரிக்கலாம். ஒருவர் பழுது பார்க்கும் நிலையம் தொடங்கலாம். மற்றொருவர் வீட்டிலேயே சிறிய அளவில் பொருட்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்யலாம்.
தொழிலின் தன்மைக்கு ஏற்ப தேவையும் மாறும். இயந்திரம் வாங்குவதற்கு உதவி தேவைப்படலாம்; சிலருக்கு தொடக்க முதலீடு தேவைப்படலாம்; இன்னொருவருக்கு சந்தைப்படுத்துதல் அல்லது தொழில்நுட்பப் பயிற்சி தேவைப்படலாம்.
அதனால், “எனக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும்?” என்ற கேள்வியை விட, “எனக்குத் தேவையான உதவி எது?” என்ற கேள்வியே முதலில் வர வேண்டும்.
கடன் வாங்குவதற்கு முன்...
அரசுத் திட்டத்தின் மூலம் கடன் கிடைக்கிறது என்பதற்காக உடனே கடன் வாங்கிவிடக் கூடாது. கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் இருக்கிறதா என்பதையும் கணக்கிட வேண்டும்.
மாதச் செலவு எவ்வளவு? உற்பத்திச் செலவு என்ன? பொருளை எவ்வளவு விலைக்கு விற்க முடியும்? மாதம் எவ்வளவு விற்பனை தேவை? கடன் தவணையைச் செலுத்திய பிறகு எவ்வளவு தொகை மீதமாகும்?
இந்தக் கணக்குகள் தெளிவாக இருந்தால், கடன் சுமையாக இல்லாமல் தொழில் வளர்ச்சிக்கான கருவியாக மாறும்.
சிறிய தொடக்கம்
தொழில் என்றாலே பெரிய கட்டிடம், அதிக இயந்திரங்கள், ஏராளமான தொழிலாளர்கள் என்ற அவசியம் இல்லை. பல தொழில்கள் சிறிய அளவில் தொடங்கி, வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கி, பின்னர் விரிவடைந்துள்ளன.
அரசின் உதவியைப் பெறுவதற்கு முன்பாகவே தொழில்முனைவோர் தன்னுடைய தொழில் திட்டத்தைத் தெளிவாகத் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். தொழில் என்ன, யாருக்காக, எவ்வளவு முதலீடு, வருமானம் எப்படி வரும் என்பதற்கான பதில் அதில் இருக்க வேண்டும்.
வாய்ப்பைத் தேடுபவர்களுக்கு...
தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்று பல துறைகளில் உள்ளன. உற்பத்தி, உணவுப் பொருட்கள், சேவைகள், பழுது பார்த்தல், வீட்டுத் தொழில்கள், வேளாண்மையைச் சார்ந்த மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் என பல துறைகளில ் புதிய முயற்சிகளுக்கு இடம் இருக்கிறது.
அரசுத் திட்டங்கள் கதவைத் திறக்க உதவலாம். ஆனால் அந்தக் கதவுக்குள் சென்று தொழிலை நடத்த வேண்டியது தொழில்முனைவோர்தான்.
கையில் இருக்கும் பணம் குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால், திட்டம் தெளிவாக இருந்தால் வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்க வேண்டியதில்லை.