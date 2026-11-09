தூத்துக்குடி ‘டூ’ வியட்நாம், சீனா மலேசியாவுடன் சரக்கு போக்குவரத்து: புதிய சரக்கு கப்பல் சேவை துவக்கம்
தூத்துக்குடி ‘டூ’ வியட்நாம், சீனா மலேசியாவுடன் சரக்கு போக்குவரத்து: புதிய சரக்கு கப்பல் சேவை துவக்கம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில், வியட்நாம், சீனா, மலேசியா ஆகிய நாடுகளை இணைக்கும் புதிய கன்டெய்னர் கப்பல் சேவை துவங்கியுள்ளது. இதனால், தென் தமிழக ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கூடுதல் சரக்கு போக்குவரத்து வசதி கிடைத்துள்ளது.
'எம்.வி. ஹையான் ஆல்பா' என்ற கன்டெய்னர் கப்பல், நவ.,7ல் தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு முதல்முறையாக வந்தது. தட்சிண பாரத் கேட்வே முனையத்தில் கப்பலின் சரக்குகள் கையாளப்பட்டன.இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும் இந்த சேவை, தூத்துக்குடி, சென்னை வழியாக வியட்நாமின் ஹோ சி மின், ஹாய் பாங், சீனாவின் கின்சோ மற்றும் மலேசியாவின் போர்ட் கிளாங் ஆகிய துறைமுகங்களை இணைக்கிறது.இதில், தூத்துக்குடியில் இருந்து வியட்நாமின் ஹோ சி மின் நகருக்கு ஏழு நாட்களிலும், ஹாய் பாங் நகருக்கு பத்து நாட்களிலும் சரக்குகளை கொண்டு செல்ல முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.புதிய சேவையால் தென் தமிழகத்தில் இருந்து அரிசி, கடல் உணவுகள், பருத்தி, நுால், ஆயத்த ஆடைகள், தென்னை நார்ப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றுமதி செய்ய கூடுதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.மேலும், சீனா மற்றும் மலேசியாவுடன் சரக்கு போக்குவரத்து இணைப்பு கிடைப்பதால், மூலப்பொருட்கள், உதிரிபாகங்கள் இறக்குமதி செய்யும் தொழில் நிறுவனங்களும் பயன்பெற வாய்ப்புள்ளது.
வியட்நாமுடன் வர்த்தக இணைப்பு வலுப்படும்
தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு 'ஹையான் ஆல்பா' கப்பல் முதல்முறையாக வந்திருப்பது, வியட்நாமுடனான நேரடி சரக்கு போக்குவரத்தை வலுப்படுத்தும் முக்கிய நடவடிக்கை ஆகும். இதனால், தென் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாட்டுச் சந்தைகளுக்கும் இடையே சரக்கு போக்குவரத்து மேம்படும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான துறைமுக வசதிகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்துவோம்.
- சுசந்த குமார் புரோஹித்
தலைவர், வ.உ.சி., துறைமுகம்
Synop:
*தூத்துக்குடியில் புதிய சர்வதேச கன்டெய்னர் கப்பல் சேவை துவக்கம்.
*வியட்நாம், சீனா, மலேசியாவுடன் வர்த்தக இணைப்பு.
*தென் தமிழக ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கூடுதல் போக்குவரத்து வசதி.
*ரூ.11,733 கோடி வெளித்துறைமுக ஒப்பந்தத்துக்கு மூன்று நிறுவனங்கள் போட்டி.
புதிய கப்பல் சேவை
விபரம் : அளவு
கப்பலின் மொத்த கொள்ளளவு : 1,781
முதல் வருகையில் கையாண்ட சரக்குகள் : 823
இறக்குமதி சரக்குகள் : 723
வேறு துறைமுகத்துக்கு மாற்றி அனுப்பும் சரக்குகள் : 100
அனைத்து அளவுகளும் டி.இ.யு., கணக்கில்.
டி.இ.யு., 20 அடி நீள கன்டெய்னர் ஒன்றுக்கு இணையான அளவு.