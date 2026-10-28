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தூத்துக்குடி: துாத்துக்குடியில் புதிய பசுமை கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக தென்கொரியாவின் சியோலில், மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், ஹெச்.டி., ஹூண்டாய் தலைவர் சுங் சி சன்னை நேற்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
இச்சந்திப்பு, இத்திட்டத்திற்கு மேலும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
துாத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தள திட்டம்: ஹெச்.டி., ஹூண்டாய் தலைவருடன் அமைச்சர் சோனோவால் சந்திப்பு
துாத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தள திட்டம்: ஹெச்.டி., ஹூண்டாய் தலைவருடன் அமைச்சர் சோனோவால் சந்திப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:58 PM
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தூத்துக்குடி: துாத்துக்குடியில் புதிய பசுமை கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக தென்கொரியாவின் சியோலில், மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், ஹெச்.டி., ஹூண்டாய் தலைவர் சுங் சி சன்னை நேற்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
இச்சந்திப்பு, இத்திட்டத்திற்கு மேலும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளதாக அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.