‘பின்டெக் சிட்டி’ மனை ஒதுக்கீடு ரூ.330 கோடி பெறும் ‘டிட்கோ’
‘பின்டெக் சிட்டி’ மனை ஒதுக்கீடு ரூ.330 கோடி பெறும் ‘டிட்கோ’
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM
சென்னை: சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள, ‘பின்டெக்’ எனப்படும் நிதி நுட்ப நகரில், ஐந்து ஏக்கர் மனை, தனியார் நிறுவனத்திற்கு குத்தகைக்கு விடப்பட உள்ளதால், ‘டிட்கோ’ நிறுவனத்திற்கு, 325 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்க உள்ளது.
நிதி, காப்பீடு, வங்கி ஆகிய துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஈர்க்க, நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் அருகில், 5 ஏக்கரில், ‘பின்டெக் சிட்டி’யை, தமிழக அரசின், ‘டிட்கோ’ நிறுவனம் அமைக்கிறது. அங்குள்ள மனைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு, ஒ வ்வொரு கட்டமாக, ‘டெண்டர் ’ கோரப்பட்டு, அதிக விலை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு, 99 ஆண்டு களுக்கு குத்தகை விடப்படுகிறது.
அதன்படி, ஐந்து ஏக் கர் மனைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய ஏக்கருக்கு, 65 கோடி ரூபாய் என, அடிப்படை விலை நிர்ணயம் செய்து, ‘டெண்டர்’ கோ ரப்பட்டது.
இதில், அ திக விலைப்புள்ளி வழங்கிய ஒரு நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, டிட்கோவுக்கு, 330 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடை க்க உள்ளது.