தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/‘பின்டெக் சிட்டி’ மனை ஒதுக்கீடு ரூ.330 கோடி பெறும் ‘டிட்கோ’

‘பின்டெக் சிட்டி’ மனை ஒதுக்கீடு ரூ.330 கோடி பெறும் ‘டிட்கோ’

‘பின்டெக் சிட்டி’ மனை ஒதுக்கீடு ரூ.330 கோடி பெறும் ‘டிட்கோ’

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள, ‘பின்டெக்’ எனப்படும் நிதி நுட்ப நகரில், ஐந்து ஏக்கர் மனை, தனியார் நிறுவனத்திற்கு குத்தகைக்கு விடப்பட உள்ளதால், ‘டிட்கோ’ நிறுவனத்திற்கு, 325 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்க உள்ளது.

நிதி, காப்பீடு, வங்கி ஆகிய துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஈர்க்க, நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் அருகில், 5 ஏக்கரில், ‘பின்டெக் சிட்டி’யை, தமிழக அரசின், ‘டிட்கோ’ நிறுவனம் அமைக்கிறது. அங்குள்ள மனைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு, ஒ வ்வொரு கட்டமாக, ‘டெண்டர் ’ கோரப்பட்டு, அதிக விலை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு, 99 ஆண்டு களுக்கு குத்தகை விடப்படுகிறது.

அதன்படி, ஐந்து ஏக் கர் மனைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய ஏக்கருக்கு, 65 கோடி ரூபாய் என, அடிப்படை விலை நிர்ணயம் செய்து, ‘டெண்டர்’ கோ ரப்பட்டது.

இதில், அ திக விலைப்புள்ளி வழங்கிய ஒரு நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, டிட்கோவுக்கு, 330 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடை க்க உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us