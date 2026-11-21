திருப்பூர் ஆடைத்துறை மேம்பாட்டுக்காக தர மேம்பாட்டு ஆலோசனை குழு அமைப்பு
திருப்பூர் ஆடைத்துறை மேம்பாட்டுக்காக தர மேம்பாட்டு ஆலோசனை குழு அமைப்பு
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:45 PM
திருப்பூர்: இந்திய தரக்கவுன்சில் சார்பில், திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகள் அடங்கிய தர மேம்பாட்டு ஆலோசனைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சர்வதேச போட்டித்தன்மையை வலுப்படுத்தும் வகையில், கடந்த, 1ம் தேதி துவங்கி, 2028 அக்., 31ம் தேதி வரை, புதிய ஆலோசனை குழு செயல்பாட்டில் இருக்கும்.
இக்குழுவில், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம், தென்னிந்திய இறக்குமதி இயந்திர பின்னலாடை உற்பத்தியாளர் சங்கம், சாய ஆலை உரிமையாளர் சங்கம், திருப்பூர் ஏற்றுமதி பின்னலாடை பிரின்டர்ஸ் சங்கம், ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில், தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி கழகம், மாவட்ட தொழில் மையம், டெக்ஸ்டைல் கமிட்டி ஆகிய அமைப்புகள், ஆலோசனை குழு உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்த வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்தவும், சர்வதேச தர விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யவும், இக்குழு உதவியாக இருக்கும். ஐரோப்பிய நாடுகளின் புதிய விதி முறைகளுக்கு ஏற்ப, கார்பன் உமிழ்வு குறைப்பு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
இதுகுறித்து ‘சிம்கா’ அமைப்பின் தலைவர் விவேகானந்தன் கூறுகையில்,‘‘தரக்கட்டுப்பாடு ஆலோசனை குழு வாயிலாக, ‘ஜெட்’ உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான தரச்சான்று பெற்று, 38 நாடுகளுடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்த வாய்ப்புகளை, திருப்பூர் முழுமையாக பெற வாய்ப்புள்ளது,’’ என்றார்.