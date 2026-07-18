டி.என்.பி.எல்., ஆலையில் 'டிஷ்யூ பேப்பர்' உற்பத்தி
டி.என்.பி.எல்., ஆலையில் 'டிஷ்யூ பேப்பர்' உற்பத்தி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:41 AM
சென்னை: திருச்சியில், 350 கோடி ரூபாயில் தமிழக அரசின் டி.என்.பி.எல்., நிறுவனம் அமைத்துள்ள, 'டிஷ்யூ பேப்பர்' ஆலையில் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது. இந்த டிஷ்யூ பேப்பர், 'லுாமியா' என்ற 'பிராண்டில்' விரைவில் விற்பனைக்கு வர உள்ளது.
வெளிநாடுகளில் வசிப்போர் தங்களின் உடலை பராமரிக்க, 'டிஷ்யூ பேப்பர்' எனப்படும் திசுக்காகிதத்தை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். இதை, நம் நாட்டில் வசதியானவர்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். கடந்த, 2020ல் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கிற்கு பின் பலரும் கைகளை கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்கின்றனர். கை, முகம் சுத்தம் செய்ய டிஷ்யூ பேப்பர் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது.
நம் நாட்டில் சர்வதேச தரத்தில் டிஷ்யூ பேப்பர் உற்பத்தியில், ஒற்றை இலக்கத்தில் தான் நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதையடுத்து, திருச்சி மொண்டிப்பட்டியில், சர்வதேச தரத்தில், 350 கோடி ரூபாயில் ஆண்டுக்கு, 34,000 டன் உற்பத்தி செய்யும் திறனில் டிஷ்யூ பேப்பர் உற்பத்தி ஆலை அமைக்க, 2023ல் டி.என்.பி.எல்., நிறுவனம் முடிவு செய்தது.
இந்த ஆலையின் கட்டுமான பணிகள் தற்போது முடிவடைந்த நிலையில், டிஷ்யூ பேப்பர் உற்பத்தி தொடங்கியுள்ளது.
தமிழக அரசின் டி.என்.பி.எல்., தயாரிக்கும் 'டிஷ்யூ பேப்பர்' 'லுாமியா' என்ற பெயரில் விற்கப்படும் முகம் துடைத்தல், உணவருந்துதல், சமைய லறை , கழிப்பறையில் பயன்படுத்தும் 4 வகை டிஷ்யூ பேப்பர்கள் உற்பத்தி
டி.என்.பி.எல்., நிறுவனத்திற்கு, கரூர் மாவட்டம் காகிதபுரத்தில் ஆண்டுக்கு, 4.50 லட்சம் டன் அச்சு மற்றும் எழுது காகிதம் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையும், திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகில் மொண்டிப்பட்டியில் ஆண்டுக்கு, 2 லட்சம் டன் காகித அட்டை உற்பத்தி செய்யும் ஆலையும் உள்ளன.