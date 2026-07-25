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மதுரை: தமிழகத்தில் முதன்முறையாக 'டிஷ்யூ பேப்பர்' உற்பத்தி தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக, டி.என்.பி.எல்., இயக்குநர் குமார் ஜெயந்த் தெரிவித்தார்.
மதுரை 'மடீட்சியா' சார்பில், 'பிரின்ட் அண்டு பேக்' கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து அவர் கூறியதாவது: தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் நிறுவனம் வாயிலாக சமீபத்தில் திருச்சியில், டிஷ்யூ பேப்பர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை தொடங்கியுள்ளோம். பிரின்ட் அண்டு பேக் தொழில்களுக்கு தேவையான 'பேக்கிங்' மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறோம்.
வீடு, தொழிற்சாலை, கழிப்பறை என, எல்லாவற்றிலும் டிஷ்யூ பயன்பாடு முன்பை விட அதிகரித்துள்ளது. 'ரீல்' போல டன் கணக்கில் நாங்கள் டிஷ்யூ காகிதங்கள் உற்பத்தி செய்கிறோம். அதை சிறு, குறு நிறுவனங்கள் வாங்கி, தங்கள் தேவைக்கேற்ப பிராண்டு பெயருடன் வெளியிடலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'டிஷ்யூ பேப்பர்' டி.என்.பி.எல்., தலைவர் பெருமிதம்
'டிஷ்யூ பேப்பர்' டி.என்.பி.எல்., தலைவர் பெருமிதம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:28 AM
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மதுரை: தமிழகத்தில் முதன்முறையாக 'டிஷ்யூ பேப்பர்' உற்பத்தி தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக, டி.என்.பி.எல்., இயக்குநர் குமார் ஜெயந்த் தெரிவித்தார்.
மதுரை 'மடீட்சியா' சார்பில், 'பிரின்ட் அண்டு பேக்' கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து அவர் கூறியதாவது: தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் நிறுவனம் வாயிலாக சமீபத்தில் திருச்சியில், டிஷ்யூ பேப்பர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை தொடங்கியுள்ளோம். பிரின்ட் அண்டு பேக் தொழில்களுக்கு தேவையான 'பேக்கிங்' மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறோம்.
வீடு, தொழிற்சாலை, கழிப்பறை என, எல்லாவற்றிலும் டிஷ்யூ பயன்பாடு முன்பை விட அதிகரித்துள்ளது. 'ரீல்' போல டன் கணக்கில் நாங்கள் டிஷ்யூ காகிதங்கள் உற்பத்தி செய்கிறோம். அதை சிறு, குறு நிறுவனங்கள் வாங்கி, தங்கள் தேவைக்கேற்ப பிராண்டு பெயருடன் வெளியிடலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.