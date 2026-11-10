உலகளவில் சரிந்தாலும் இந்தியாவில் டிராக்டர் விற்பனை அதிகரிப்பு: இத்தாலி வேளாண் இயந்திர கூட்டமைப்பு தகவல்
உலகளவில் சரிந்தாலும் இந்தியாவில் டிராக்டர் விற்பனை அதிகரிப்பு: இத்தாலி வேளாண் இயந்திர கூட்டமைப்பு தகவல்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
பலோன்யா: உலக நாடுகளில் டிராக்டர்களின் விற்பனை சரிந்துள்ள நிலையில், இந்தியா, சீனாவில் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது என, இத்தாலி நாட்டின் வேளாண் இயந்திர தயாரிப்பாளர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இத்தாலியில் உள்ள பலோன்யா நகரில், சர்வதேச வேளாண் மற்றும் தோட்ட கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில், கூட்டமைப்பின் தலைவர் மரியதெரசா மஸ்ஸியோ பேசியதாவது:
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக, அமெரிக்காவில் டிராக்டர் விற்பனை இந்தாண்டு குறைந்துள்ளது. அதே போல் பிரிட்டன், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், பிரேசில், அர்ஜென்டினா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் குறைந்துள்ளது.
இதற்கு நேர்மாறாக இந்தியா, சீனாவில் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் 15 சதவீதமும், சீனாவில் 5.50 ச தவீதமும் டிராக்டர் விற்பனை வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.