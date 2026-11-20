வரி நிலுவை தீர்க்க புதிய சட்டம் முதல்வருக்கு வணிகர்கள் கடிதம்
வரி நிலுவை தீர்க்க புதிய சட்டம் முதல்வருக்கு வணிகர்கள் கடிதம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:47 PM
ஈரோடு: சென்னையில், வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், வணிக வரித்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் ஆகியோரிடம், முதல்வருக்கு ஈரோடு மாவட்ட அனைத்து தொழில் வணிக சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (பேட்டி யா) சார்பில் நேரில் கடிதம் வழங்கப்பட்டது. அமைப்பின் தலைவர் ராஜமாணிக்கம், பொதுச்செயலர் ரவிசந்திரன் ஆகியோர் வழங்கிய மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
பழைய, 20 23ல் உள்ள சட்டம் போ ல கடுமையாக இல்லாமல், வணிகர்கள் சிரமப்படாத வகையில் புதிய சட்டம் இருக்க வேண்டும். ‘வெற்றி வரி தீர்வை சட்டம் – 2026’ என்பதில் சமாதான தீர்வு மனுக்கள் வரும், 2027 ஜன., 31 வரை சமர்ப்பிக்க கால நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.
கடந்த செப்., 30 வரை வழங்கப்பட்ட ஆணைகளுக்கும், இந்த புதிய சட்டம் பொருந்த வேண்டும். இத்திட்டத்தால் பழைய வரி நிலுவைகள், பூரணமாக தமிழகத்தில் இல்லை என்ற நிலை ஏற்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.