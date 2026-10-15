பழவேற்காட்டில் பழங்குடியினரை தொழில்முனைவோராக்கிய அரசுகள்: நண்டு, கொடுவா,‘கிளென்பிஷ்’ மீன்கள் வளர்க்க உதவி
பழவேற்காட்டில் பழங்குடியினரை தொழில்முனைவோராக்கிய அரசுகள்: நண்டு, கொடுவா,‘கிளென்பிஷ்’ மீன்கள் வளர்க்க உதவி
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
பழவேற்காடு: திருவள்ளூர் மாவட்டம் ,பழவே ற்காட்டில் ‘கிளென்பிஷ்’, களிநண்டு, கொடுவா மீன்கள் ஆகியவற்றை பண்ணை குட்டைகளில் வளர்த்து, அதன் வாயிலாக பழங்குடியின மக்கள் வருவாய் ஈட்டும் வகையில், அவர்களை மத்திய – மாநில அரசுகள் தொழில்முனைவோராக மாற்றி இருக்கிறது.
கேரள மாநிலம், கொச்சியில் உள்ள தேசிய மீன்வள மரபணு செயலகமானது, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச் சி சபையின் கீழ் இயங்குகிறது.
இந்த அமைப்பு, கடல்சார் பகுதிகளில் உள்ள மீன்வளங்களின் மரபணுக்களை கண்டறிதல், வகைப்படுத்துதல், ஆவணப்படுத்துதல் மற் றும் அவற்றை பாதுகாப்பதை முதன்மை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சி மையம், தமிழக அரசின் பழங்குடியின நலத்துறையுடன் இணைந்து, திருவள்ளூர் மாவட்டம், பழவேற்காட்டில் உள்ள பழங்குடியின மக்களின் பொருளாதாரம் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற் கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு உள்ளது.
இதற்காக, அவர்களுக்கு கொடுவா மீன், களிநண்டு, ‘கிளென்பிஷ்’ என்ற அலங்கார வண்ண மீன்கள் ஆகியவற்றை பண்ணை குட்டைகளில் வளர்த்து, விற்பனை செய்வதற்கான பயிற்சியையும், தேவையா ன கட்டமைப்பு வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது.
தற்போது இங்கு, 100 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் மீன் மற்றும் நண்டு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழக பழங்குடியின நலத்துறை மற்றும் கொச்சி மைய விஞ்ஞானிகள் அவ்வப்போது நேரடியாக பழவேற்காடு பகுதிக்கு சென்று, மீன் வளர்ப்பு குறித்து பயிற்சிகளை வழங்கி வருகின்றனர்.
மத்திய – மாநில அரசுகளின் இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக, பழங்குடியினர் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.