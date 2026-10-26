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வண்ண மீன் வளர்ப்பில் வளர்ச்சி அடையும் பழங்குடியின பெண்கள்

வண்ண மீன் வளர்ப்பில் வளர்ச்சி அடையும் பழங்குடியின பெண்கள்

UPDATED : அக் 26, 2026 04:35 PM

ADDED : அக் 26, 2026 04:32 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 04:35 PM ADDED : அக் 26, 2026 04:32 PM

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பழங்குடியின பெண்களின் வருமானத்தை பெருக்கும் நோக்கில், தமிழக அரசால் உயர் ரக வண்ண மீன் வளர்ப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு பகுதியை சேர்ந்த 25 பழங்குடியின பெண்கள் வண்ண மீன் வளர்ப்பில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.

பழவேற்காடு பகுதியில், நண்டு மற்றும் இறால் பிடிப்பது போன்ற கடினமான தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்த இவர்களுக்கு, வளர்ப்பு மீன் குஞ்சுகள், தீவனம் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இதில் முதல் கட்டமாக 10 பெண்கள் கொண்ட குழுவினர் வளர்த்த 500-க்கும் மேற்பட்ட ‘கிளவுன்’ உள்ளிட்ட 6 வகையான வண்ண மீன்கள், கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்திற்கு சமீபத்தில் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்துப் பயனாளிகளான பெண்கள் கூறியதாவது:

பல்வேறு கடினமான பணிகளில் ஈடுபட்டாலும், போதிய வருமானமின்றிச் சிரமப்பட்டு வந்தோம். தற்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்று, மீன் வளர்ப்பு மையத்தில் தினமும் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பணிபுரிவதன் வாயிலாக சிறப்பான வருமானம் ஈட்ட முடிகிறது.

இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த வளர்ப்பு மீன்கள் விற்பனை வாயிலாக கிடைத்த ஒரு லட்ச ரூபாய் வருமானம், மீன் வளர்ப்பில் ஈடுபட்ட 10 பெண்களுக்கு தலா 10,000 ரூபாய் வீதம் பிரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- டி.டி.அஜித் குமார், முதன்மை விஞ்ஞானி, ஐ.சி.ஏ.ஆர் - என்.பி.எப்.ஜி.ஆர்.,


திட்டம் செயல்படும் விதம்:
தமிழக அரசின் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் 20 லட்ச ரூபாய் நிதியுதவியுடன், தேசிய மீன் மரபணு வள பணியகமான, ஐ.சி.ஏ.ஆர்., – என்.பி.எப்.ஜி.ஆர்., அமைப்பானது இத்திட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரியல் மேம்பாட்டு மையத்தில் பெண்களுக்கு வண்ண மீன் வளர்ப்பு குறித்த செய்முறை பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதிக சந்தை மதிப்பு கொண்ட வண்ண மீன்களை தொட்டிகளில் வளர்ப்பதன் வாயிலாக, பெண்கள் தங்களின் நிதி சுதந்திரத்தை எட்ட இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.



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