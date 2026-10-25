ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான ஜி.எஸ்.டி.,யை திரும்ப பெறலாம்: விமான நிறுவனங்களுக்கு தீர்ப்பாயம் அனுமதி
ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான ஜி.எஸ்.டி.,யை திரும்ப பெறலாம்: விமான நிறுவனங்களுக்கு தீர்ப்பாயம் அனுமதி
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: ரத்து செய்யப்பட்ட விமான டிக்கெட்டுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஜி.எஸ்.டி., தொகையை, விமான நிறுவனங்கள் பயணியரிடம் முழுமையாக திருப்பி வழங்கியிருந்தால், அந்த வரியை அரசிடம் இருந்து நிறுவனங்கள் திரும்ப பெறலாம் என்று ஜி.எஸ்.டி., மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் கொச்சி மத்திய ஜி.எஸ்.டி., மற்றும் சுங்க வரி ஆணையர் இடையிலான வழக்கில், தீர்ப்பாயத்தின் எர்ணாகுளம் அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில், 2019 அக்., – 2021 மார்ச் காலத்தில் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தனது விமான சேவைகளை ரத்து செய்ய வேண்டியிருந்தது. இதையடுத்து, பயணியரிடம் வசூலித்த பயண கட்டணம் மற்றும் அதற்கான ஜி.எஸ்.டி., தொகையையும் நிறுவனம் திருப்பி வழங்கியது.
இதற்காக, கிட்டத்தட்ட 45.92 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான எட்டு ஜி.எஸ்.டி., திரும்ப பெறும் கோரிக்கைகளை நிறுவனம் தாக்கல் செய்திருந்தது. இதை ஜி.எஸ்.டி., இணை ஆணையர் நிராகரித்தார். இதை எதிர்த்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தை அணுகியது.
வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாயம், ரத்து செய்யப்பட்ட விமான டிக்கெட்டுகளுக்கு கட்டணத்துடன் சேர்த்து வரியையும் நிறுவனங்கள் திருப்பி செலுத்தியிருந்தால், அதற்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து அந்நிறுவனங்கள் ஜி.எஸ்.டி.,யை திரும்ப பெறலாம் என்று தற்போது தீர்ப்பளித்துள்ளது.