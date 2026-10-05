மஞ்சள் விலை அதிகரிப்பு 1 மாதத்தில் ரூ.1,600 உயர்வு
மஞ்சள் விலை அதிகரிப்பு 1 மாதத்தில் ரூ.1,600 உயர்வு
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 11:36 PM
ஈரோடு: ஈரோடு பகுதியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நான்கு பிரதான சந்தைகளில் மஞ்சள் ஏல விற்பனை நடக்கிறது. கடந்த ஜூலையில், 19,150 ரூபாயை கடந்து விற்பனையானது. அதன் பின் விலை குறைந்து, 15,000 முதல் 17,000 ரூபாய்க்குள் விற்பனையானது.
பழைய மஞ்சள் இருப்பு குறைவால், விலை உயரத்தொடங்கி நேற்று, ஈரோடு சொசைட்டியில் ஒரு குவிண்டால் விரலி, 12,399 – 18,610 ரூபாய், கிழங்கு, 9,699 – 17,139 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. கடந்த செப்., 10க்கு பின், 1,600 ரூபாய் விலை உயர்ந்துள்ளது.
இதுபற்றி ஈரோடு மஞ்சள் வணிகர் மற்றும் கிடங்கு உரிமையாளர் சங்க செயலர் சத்தியமூர்த்தி கூறியதாவது:
‘எல்நினோவால்’ தேசிய அளவில் மஞ்சள் சாகுபடி குறைந்துள்ளது. கடந்தாண்டும் விளைச்சல் குறைவு என்பதுடன், பழைய மஞ்சள் கையிருப்பில் இல்லை. தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், கையிருப்பு குறைவால் வரத்து குறைந்து விலை உயர்கிறது.
வரும் நாட்களில் தொடர் பண்டிகைகள் வருவதால் மஞ்சள் தேவை மேலும் அதிகரிக்கும். இதனால் நல்ல, தரமான மஞ்சளுக்கான விலை உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினார்.
ஆயுத பூஜை, தசரா, தீபாவளி என தொடர் பண்டிகை வருவதால் மஞ்சளுக்கான தேவை மேலும் அதிகரிக்கும்