ஆத்துார் சந்தையில் மஞ்சள் விலை உயர்வு: விரலி ரகம் குவின்டாலுக்கு ரூ.25,000 ஆனது
ஆத்துார் சந்தையில் மஞ்சள் விலை உயர்வு: விரலி ரகம் குவின்டாலுக்கு ரூ.25,000 ஆனது
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:36 PM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார் வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில், மஞ்சள் ஏலம் நேற்று நடந்தது. சுற்றுவட்டார விவசாயிகள், தரத்துக்கு ஏற்ப வியாபாரிகள் விலை நிர்ணயித்தனர்.
விரலி ரகம் குவின்டால், 18,569 – 25,119 ரூபாய்; உருண்டை ரகம், 17,259 – 22,203 ரூபாய்; பனங்காளி (தாய் மஞ்சள்), 26,589 – 34,569 ரூபாய் வரை விலைபோனது. கடந்த வாரத்தை விட பனங்காளி ரகம், 870 ரூபாய் விலை உயர்ந்தது.
இதுகுறித்து வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
தேசிய அளவில் மஞ்சள் சாகுபடி குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டும் விளைச்சல் குறைவு என்பதோடு, பழைய மஞ்சளும் கையிருப்பில் இல்லை.
தேவை அதிகரித்த நிலையில், வரத்து குறைவாக உள்ளதால் விலை உயர்ந்து வருகிறது. விரலி ரகம், செப்டம்பரில், 19,000 ரூபாய், அக்டோபரில், 23,000, தற்போது ஆத்துாரில் புது உச்சமாக, 25,000 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.