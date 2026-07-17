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﻿ மஞ்சள் விலை 'கிடுகிடு' 1 வாரத்தில் ரூ.1,000 உயர்வு

﻿ மஞ்சள் விலை 'கிடுகிடு' 1 வாரத்தில் ரூ.1,000 உயர்வு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:58 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:58 AM

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ஈரோடு: மஞ்சள் விலை ஒரு வாரத்துக்குள், 1,000 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்து குவின்டால், 19,150 ரூபாயை தொட்டது.

ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், கடந்த 9ம் தேதி, விரலி, 12,699 - 17,122 ரூபாய்க்கும், கிழங்கு, 12,139 - 14,889 ரூபாய்க்கும், 14ல் ஈரோடு சொசைட்டியில் விரலி, 14,399 - 17,999 ரூபாய்க்கும், கிழங்கு, 12,725 - 16,269 ரூபாய்க்கும் விலை போனது. நேற்று, ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், விரலி மஞ்சள் குவின்டால், 12,589 முதல் 19,150 ரூபாய்க்கும், கிழங்கு, 11,529 - 16,889 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

பெருந்துறை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம், ஈரோடு சொசைட்டி ஆகிய இடங்களில் குவின்டால் அதிகபட்சம், 18,500 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனையானது. மஞ்சள் வரத்து சற்று குறைந்ததுடன், தேவை அதிகரிப்பால் கடந்த ஒரு வாரத்தில் குவின்டாலுக்கு, 1,150 ரூபாய் விலை உயர்ந்து, 19,150 ரூபாயை எட்டியது.

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