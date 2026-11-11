பிரிட்டன் ‘ஸ்காட்ச்’ இறக்குமதி சர்ச்சை விஸ்கி கன்டெய்னர்கள் முடக்கம்
பிரிட்டன் ‘ஸ்காட்ச்’ இறக்குமதி சர்ச்சை விஸ்கி கன்டெய்னர்கள் முடக்கம்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
புதுடில்லி: இந்தியா -– பிரிட்டன் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இறக்குமதி செய்யப்படும் ஸ்காட்ச் விஸ்கிக்கு வரிச் சலுகை வழங்குவதில் புதிய சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் 'பெர்னோ ரிக்கா', 'டியாஜியோ' உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இறக்குமதி செய்துள்ள ஸ்காட்ச் விஸ்கி கலவை அடங்கிய பல கன்டெய்னர்களை இந்திய சுங்கத்துறை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளது.இந்தியா – பிரிட்டன் இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் கடந்த ஜூலை மாதம் அமலுக்கு வந்தது. இதன்படி, பிரிட்டனில் இருந்து இறக்குமதியாகும் ஸ்காட்ச் விஸ்கிக்கு 150 சதவீதமாக இருந்த வரி,75 சதவீதமாக குறைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், விஸ்கி தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஸ்காட்ச் செறிவூட்டப்பட்ட கலவைகளுடன் கன்டெய்னர்கள் வந்துள்ளது.
இந்த கலவையை மொத்தமாக இறக்குமதி செய்ய வரிச்சலுகை பொருந்தாது என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரி வித்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மதுபான தொழில் நிறுவனங்கள் மத்திய அரசிடம் முறையிட்டன.
இதையடுத்து, வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலான ச லுகையை உறுதி செய்வதாகவும், சர்ச்சைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்றும் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இந்த நிறுவனங்கள் 75 சதவீத வரி விதிக்கப்படும் என நம்பின. ஆனால், நவம்பர் 4-ம் தேதி மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், வரிச்சலுகை பொருந்தாது என குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நிதி அமைச்சகம் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சகம் இடையே பேச்சு நடைபெற்று வருவதாக நிதி அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.