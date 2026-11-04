சிமென்ட் சந்தையில் வலுப்பெறும் அல்ட்ராடெக், அம்புஜா நிறுவனங்கள்
சிமென்ட் சந்தையில் வலுப்பெறும் அல்ட்ராடெக், அம்புஜா நிறுவனங்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:07 PM
இந்திய சிமென்ட் சந்தையில் அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் மற்றும் அம்புஜா சிமென்ட்ஸ் நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர சிமென்ட் நிறுவனங்களை கையகப்படுத்தியதுடன், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை வலையமைப்பையும் விரிவுபடுத்தியதால், இவ்விரு நிறுவனங்களுக்கும் மற்ற உற்பத்தியாளர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சிமென்ட் துறையின் மொத்த வருவாய் வளர்ச்சியில் பெரும்பகுதியை அல்ட்ராடெக் மற்றும் அம்புஜா நிறுவனங்களே பெற்றுள்ளன. இவ்விரு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த நிகர விற்பனை வருவாய் 28,000 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. இதே காலத்தில் மொத்த துறையின் வருவாய் உயர்வு கிட்டத்தட்ட 27,800 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.அல்ட்ராடெக் நிறுவனம் இந்தியா சிமென்ட்ஸ், கேசோராம் சிமென்ட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை கையகப்படுத்தியுள்ளது. அம்புஜா சிமென்ட்ஸ் நிறுவனம் சங்கி இண்டஸ்ட்ரீஸ், பென்னா சிமென்ட், ஓரியண்ட் சிமென்ட் மற்றும் ஜெய்பீ சிமென்ட் நிறுவனங்களை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது.
இதனால் தனித்தனியாக செயல்படும் சிமென்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளது. 2016 மார்ச்சில் 32 நிறுவனங்கள் இருந்த நிலையில், 2026 மார்ச்சில் இந்த எண்ணிக்கை 16 ஆக குறைந்துள்ளது.இதேநேரம், ஸ்ரீ சிமென்ட், டால்மியா பாரத், ஜே.கே. சிமென்ட்ஸ் மற்றும் ராம்கோ சிமென்ட்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற பெரிய நிறுவனங்களும் வருவாயை உயர்த்தியுள்ளன. இருப்பினும், தொடர்ச்சியான கையகப்படுத்தல்களால் சிமென்ட் துறையில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு மேலும் அதிகரித்து வருவதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அளவு சாதகம்
“சிமென்ட் துறையில் பெரிய அளவில் செயல்படும் நிறுவனங்களுக்கு செலவை கட்டுப்படுத்தவும், வேகமாக வளரவும் அதிக வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சந்தை ஒருங்கிணைப்பு காரணமாக பெரிய நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியும் வருவாயும் மேம்பட்டுள்ளன.”
- ஜி. சொக்கலிங்கம்
நிறுவனர் ஈக்வினாமிக்ஸ் ரிசர்ச்
சந்தை பங்கு
நிதியாண்டு : அல்ட்ராடெக், அம்புஜா பங்கு(சதவீதம்)
2015–16 : 38.70
2020–21 : 42.50
2022–23 : 44.80
2025–26 : 51.20
இரு நிறுவனங்கள் ஒப்பீடு
விபரம் : அல்ட்ராடெக் : அம்புஜா
2025–26 வருவாய் பங்கு : 34.40 சதவீதம் : 16.80 சதவீதம்
2025–26 நிகர விற்பனை : 83,127 கோடி ரூபாய் : 40,656 கோடி ரூபாய்
கையகப்படுத்தல்கள் : இந்தியா சிமென்ட்ஸ், கேசோராம் சிமென்ட் : சங்கி, பென்னா, ஓரியண்ட், ஜெய்பீ சிமென்ட்
5 ஆண்டு ஆண்டு சராசரி விற்பனை வளர்ச்சி : 14.50 சதவீதம் : 10.65 சதவீதம்