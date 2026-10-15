வேலையின்மை விகிதம் செப்டம்பரில் 5% ஆக நீடிப்பு

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ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: கடந்த செப்., மாதத்தில் நாட்டின் வேலையின்மை விகிதம் மாற்றமில்லாமல் 5 சதவீதமாக நீடிக்கிறது என, மத்திய புள்ளியியல் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக வேலையின்மை விகிதம் 5 சதவீதமாக உள்ளது. நகர பகுதிகளில் தொழிலாளர்களின் பங்களிப்பு கடந்த ஆகஸ்டில் 50.40 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் செப்டம்பரில் 50.70 சதவீதமாக சிறிது உயர்ந்துள்ளது. நகர பகுதிகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு கடந்த 2025 அக்., மாதத்துக்கு பின் அரை சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
அதாவது, தொ ழிலாளர் பங்களிப்பில் நகர பகுதியில் பெண்களின் விகிதம், கடந்த ஆகஸ்டில் 25.40 சதவீதத்திலிருந்து 25.90 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக பெண் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு விகிதம் 34.10 சதவீதத்திலிருந்து 34.60 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.