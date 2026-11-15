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குறைந்த விலை டெண்டர்களுக்கு கட்டாய ஆய்வு மத்திய நிதி அமைச்சகம் புதிய உத்தரவு

குறைந்த விலை டெண்டர்களுக்கு கட்டாய ஆய்வு மத்திய நிதி அமைச்சகம் புதிய உத்தரவு

UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM

ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM

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புதுடில்லி: அரசு டெண்டர்களில் மதிப்பீட்டு தொகையை விட 30 சதவீதத்துக்கு மேல் குறைவான விலையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்களை கட்டாயம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் செலவின துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

இதுவரை, மிக குறைந்த விலையில் கோரப்படும் டெண்டர்களை அடையாளம் காண குறிப்பிட்ட சதவீத வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. ஒப்பந்த பணிகளை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை அடிப்படையாக வைத்து, சம்பந்தப்பட்ட அரசு அமைப்புகளே முடிவு செய்து வந்தன.பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் தரத்தை உறுதி செய்யவும், ஒப்பந்த பணிகளை உரிய காலத்தில் நிறைவேற்றவும் புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.அதேநேரம், குறைந்த விலையில் டெண்டர் கோரியதை மட்டுமே காரணமாக வைத்து விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கக்கூடாது.நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத அளவுக்கு குறைந்த விலையில் விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, டெண்டர் நிபந்தனைகளை கவனமாக வகுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய விதிமுறைகள்


*ஒப்பந்த பணியை நிறைவேற்றுவதில் சந்தேகம் எழுந்தால், எழுத்துப்பூர்வ விளக்கம் பெற வேண்டும்.
* விலை நிர்ணயம் குறித்த விரிவான கணக்கீடுகளை பெற வேண்டும்.
* பணியை நிறைவேற்றும் திறனை நிரூபிக்காவிட்டால், விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கலாம்.
* அடுத்த குறைந்த விலை நியாயமானதாக இருந்தால், அந்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கலாம்.



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