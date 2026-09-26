கோயம்புத்தூரில் ரூ 128-கோடி புதிய ஐடி திட்டம் - யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்
கோயம்புத்தூரில் ரூ 128-கோடி புதிய ஐடி திட்டம் - யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்
UPDATED : அக் 07, 2026 05:40 AM
ADDED : செப் 26, 2026 12:30 PM
கோயம்புத்தூரை தலைமையிடமாக கொண்ட 'யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ்' என்னும் புகழ்பெற்ற ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் நிறுவனம் சமீபத்தில் கோயம்புத்தூர் சரவணம்பட்டி பகுதியிலுள்ள சின்னவேடம்பட்டியில் ஒரு புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப திட்டத்தை உருவாக்க தமிழக அரசுடன் ஓர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை செய்துள்ளது. இந்த புதிய திட்டமானது இக்கம்பெனியின் வளர்ச்சிப் பாதையில் ஒரு புதிய மைல்கல் ஆகும்.
இத்திட்டம் சுமார் ரூ.128 கோடி முதலீட்டுடன், 2,000-க்கும் மேற்பட்ட வேலை இடங்களை உருவாக்குவதால் இது கோவையில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப துறை மற்றும் வணிகச் சூழலிற்கு மேலும் வலுசேர்க்கும். சமீபகாலமாக, கோவையில் பொறியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), பவுண்டரி (Foundry) மற்றும் ஜவுளித் துறை ஆகியவை பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறது. பல பன்னாட்டு ஐடி நிறுவனங்கள் கோவையில் தங்கள் அலுவலகங்களை அமைக்க பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
கோவையின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் முதலீடுகளுக்கு ஆதரவு அளித்த தமிழக அரசுக்கும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கும் இந்நிறுவனம் தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளது.
'யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ்' நிறுவனம், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், வில்லாக்கள் மற்றும் வர்த்தக கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றில் கால் பதித்து விரைந்து வளரும் இந்த சூழலில் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது கம்பெனியின் வளர்ச்சியில் ஓர் புதிய சகாப்தமாகும் என்று நிறுவனத்தின் நிர்வாக பார்ட்னர் மற்றும் சி.இ.ஓ. ஆன திரு முகம்மது ஷஃபி கூறினார்.
இந்நிறுவனம் ரியல் எஸ்டேட்டு திட்டங்களை குறித்த காலத்தில், நல்ல தரத்துடன் நவீன முறையில் வடிவமைத்து, நவீன கால வீட்டு உரிமையாளர்களின் மாறி வரும் தேவைகளுக்கேற்ப இல்லங்களைக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் கட்டிக் கொடுத்து வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் வாடிக்கையாளர்களின் சிறந்த வாழ்விற்கான புதிய தீர்வுகளை தொடர்ந்து அளிப்பதே ஆகும்.
UNITD OS - Office Space- நாளைய நிறுவனங்களுக்கான இயங்குதளம்
கோவை சின்னவேடம்பட்டி சரவணம்பட்டியில் உருவாக உள்ள UNITD நிறுவனத்தின் புதிய OS - 49 திட்டமானது கம்பெனியின் வளர்ச்சியில் ஓர் புதிய தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இது கோவை மாநகரை ஓர் மகத்தான தொழில் நுட்ப நகரமாக மாற்றவும், புதிய தொழில்களையும், முதலீட்டையும் வரவேற்கும் ஓர் நகரமாக உருவாக்கவும் உதவும். இந்த திட்டமானது இந்நிறுவனத்தின் புதுயுக தளமான 'யுனைடெட் ஓஎஸ்--ஆபிஸ் ஸ்பேஸ்' மூலம் 2.2 லட்சம் சதுர அடி பரப்பில் நிறைவேற்றப்படும். அதில் அமையவிருக்கும் புத்தாக்க வளர் மையம் (incubation centre), ஸ்டார்ட்-அப்புகள், சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், கன்சல்டண்டுகள் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்ட தொழில்கள் ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
UNITD நிறுவனத்தின் பிரத்யேக திட்டங்கள்
யுனைடெட் நிறுவனத்தின் பிரபலமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான 'எம்யுஹெச் (MUH)' பிராண்ட் மற்றும் வில்லாக்களுக்கான '+ வில்லா (+ Willa)' பிராண்ட் ஆகியவை மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இந்நிறுவனத்தின் முதலாவது முக்கிய திட்டமான 'எம்யுஹெச்-யு49 (MUH-U49)'ன் கீழ் 190 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டிமுடிக்கப்பட்டு குறித்த காலத்தில் வாடிக்கையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, கோயம்புத்தூரில் விரைந்து வளர்ந்து வரும் சரவணம்பட்டியில், 196 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் 'எம்யுஹெச் 49.2 (MUH 49.2)' திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மக்களால் மிகவும் விரும்பப்படும் அவினாசி ரோடு பீளமேடு பகுதியில் 'எம்யுஹெச் 04 (MUH 04)' என்னும் அடுத்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டம் துவங்க உள்ளது.
+Willa 25 டிவிஎஸ் நகரில் உருவாகும் பிரீமியம் வில்லா திட்டம்
கோயம்புத்தூர் தடாகம் ரோடு டிவிஎஸ் நகரில், யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ் தனது பிரீமியம் வில்லா திட்டமான '+வில்லா 25' பிராண்ட்-ன் கீழ் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட உயர்தர வாழ்க்கை அனுபவத்தை தரும் வகையில் 29 வில்லாக்களை உருவாக்கி வருகிறது.
கோவை மாநகரை உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக உருவாக்கும் தன் பயணத்தில் யுனைடெட் லிவ்விங் ஸ்பேஸ் நிறுவனம் மக்களின் தேவைகளை சிறப்பாக பூர்த்தி செய்து வருகிறது. விரைவில் மற்ற நகரங்களிலும் இந்நிறுவனம் தனது திட்டங்களை விரிவுபடுத்தும் என்கிறார் திரு ஷஃபி.