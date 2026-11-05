பேட்டரி உதிரிபாக உற்பத்திக்கு 50% வரை மானியத்துக்கு வாய்ப்பு: இறக்குமதியை குறைத்து உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு திட்டம்
பேட்டரி உதிரிபாக உற்பத்திக்கு 50% வரை மானியத்துக்கு வாய்ப்பு: இறக்குமதியை குறைத்து உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு திட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:54 PM
பேட்டரி உதிரிபாகங்களை இந்தியாவில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு, முதலீட்டில் 50 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்குவது குறித்து மத்திய கனரக தொழில்கள் அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறத
மின்சார வாகனங்கள், மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் மின்சார சேமிப்பு அமைப்புகளில் பேட்டரிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. உள்நாட்டில் பேட்டரி செல்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் உருவாகி வரும் நிலையில், அவற்றுக்கு தேவையான முக்கிய மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களுக்கு வெளிநாடுகளையே அதிகம் நம்பியிருக்க வேண்டியுள்ளது.
இந்த இறக்குமதியை குறைத்து, உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க புதிய மானிய திட்டத்தை மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. புதிய திட்டத்தின் கீழ், தொழிற்சாலைகள் அமைப்பதற்கான முதலீட்டுக்கு மானியம் வழங்குவது, உதிரிபாக விற்பனை அடிப்படையில் ஊக்கத்தொகை அளிப்பது என மூன்று வகையான சலுகைகள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. பேட்டரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கேத்தோடு, ஆனோடு மூலப்பொருட்கள், எலக்ட்ரோலைட், பிரிப்பான்கள் மற்றும் செப்புத் தகடுகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சலுகை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் இத்தகைய உதிரிபாகங்களை தயாரிப்பதற்கான செலவு, சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதைவிட 18 முதல் 61 சதவீதம் வரை அதிகமாக உள்ளது. இந்த செலவு வேறுபாட்டை குறைத்து, புதிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவதே திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வரும் 2032க்குள், ஆண்டுக்கு குறைந்தது 50,000 மெகாவாட் மணி அளவிலான பேட்டரி செல்கள் தயாரிப்பதற்கு தேவையான உதிரிபாக உற்பத்தித் திறனை உள்நாட்டில் உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.மின்சார வாகனங்களுக்கு மட்டுமின்றி, மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் மின்சார சேமிப்பு அமைப்புகளுக்கான பேட்டரி உதிரிபாகங்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் சலுகை வழங்க பரிசீலிக்கப்படுகிறது. மானியதிட்டத்தின் இறுதி விதிகள் குறித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என அமைச்சக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
உற்பத்தியில் இலக்கு
50,000 மெகாவாட் மணி
வரும் 2032க்குள், ஆண்டுக்கு இந்த அளவு பேட்டரி செல்கள் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான உதிரிபாகங்களை இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்ய இலக்கு.
76 சதவீதம்
பேட்டரி செல் தயாரிப்புக்கான மொத்த செலவில், மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களின் பங்கு.
18 முதல் 61 சதவீதம்
சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதைவிட, இந்தியாவில் சில பேட்டரி உதிரிபாகங்களை தயாரிக்க ஆகும் கூடுதல் செலவு.