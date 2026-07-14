கோம்பர் கழிவு பஞ்சு ஏற்றுமதி தடை செய்ய வலியுறுத்தல்
கோம்பர் கழிவு பஞ்சு ஏற்றுமதி தடை செய்ய வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:39 AM
கோவை: ஓ.இ., மில்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் கோம்பர் கழிவு பஞ்சு ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 250க்கும் மேற்பட்ட கிரே நுால் உற்பத்தி செய்யும் ஓ.இ., மில்கள் உள்ளன. இதற்கான முக்கிய மூலப்பொருளாக ஸ்பின்னிங் மில்களில் இருந்து உற்பத்தியாகும் கோம்பர் கழிவு பஞ்சு உள்ளது. இந்த கழிவு பஞ்சு ஒவ்வொரு மாதம் 150 கன்டெய்னர்களில் ஜெர்மனி, பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகிறது.
உள்நாட்டு பயன்பாட்டுக்கு தேவை என்பதால் சீனா, வங்கதேச நாடுகள் கோம்பர் பஞ்சு ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்துள்ளன. இந்தியாவில் ஏற்றுமதிக்கு தடை இல்லாததால், ஓ.இ., மில்களுக்கு மூலப்பொருள் கிடைப்பதில் சிரமம் நிலவுகிறது.
இதுகுறித்து ஓப்பன் எண்டு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் சங்கம் (ஓஸ்மா) தலைவர் அருள்மொழி கூறியதாவது:
ஓ.இ., மில்களுக்கு 60 சதவீதம் மூலப்பொருளாக கோம்பர் கழிவு பஞ்சு இருக்கிறது. தற்போது அது கிலோ 125 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. விலை இன்னும் 10 ரூபாய் குறைந்தால் தான் தொழில் செய்ய முடியும். ஐரோப்பா நாடுகளில் ரூபாய் நோட்டு அச்சிடுதல், மருத்துவ பேண்டேஜ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அதை ஏற்றுமதி செய்யும் முக்கிய நாடாக இந்தியா உள்ளது. எனவே கோம்பர் கழிவு பஞ்சு ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தற்போது கிலோ 125 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. விலை இன்னும் 10 ரூபாய் குறைந்தால்தான் தொழில் செய்ய முடியும். கோம்பர் பஞ்சை பெட் லைனுக்கு தேவையான பொருளாக மாற்றி ஏற்றுமதி செய்தால், ஒரு கிலோவுக்கு 1,000 ரூபாய் கிடைக்கும்