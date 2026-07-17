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﻿ 24 தொழிற்பேட்டைகளில் மனைகள் குத்தகை அரசாணையை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்

﻿ 24 தொழிற்பேட்டைகளில் மனைகள் குத்தகை அரசாணையை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:58 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:58 AM

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சென்னை: சென்னை கிண்டி, அம்பத்துார், பெருங்குடி உட்பட, 24 'சிட்கோ' தொழிற்பேட்டை மனைகளை குத்தகைக்கு விடும் அரசாணையை ரத்து செய்து விட்டு, விற்பனை அடிப்படையில் வழங்குமாறு முதல்வர் விஜய்க்கு, சிறு மற்றும் குறு தொழில் முனைவோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்தர பிரிவில் தொழிற்சாலை அமைக்க, பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தொழிற்பேட்டையை, தமிழக அரசின், 'சிட்கோ' எனப்படும் தமிழக சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் அமைக்கிறது.

தொழிற்பேட்டைகள் உருவாக்கப்பட்டதும் தொழில்மனைகள் ஒதுக்கீடு செய்ய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, தொழில்முனைவோரிடம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் தேர்வாகும் தொழில்முனைவோருக்கு, தொழில்மனைகள் விற்பனை பத்திரம் வாயிலாக ஒதுக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சென்னையில் கிண்டி, அம்பத்துார், பெருங்குடி, திருவான்மியூர், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, மதுரை, கோவை, சேலம், கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள, 24 தொழிற்பேட்டைகளில் உள்ள மனைகளை விற்பனை பத்திரம் வாயிலாக விற்பதற்கு பதில், 99 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விட, 2023ல் தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது.

இந்த அரசாணையை ரத்து செய்து, விற்பனை பத்திரம் வாயிலாக மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு முதல்வர் விஜய்க்கு, தொழில்முனைவோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

முதல்வருக்கு கோரிக்கை


இதுகுறித்து, 'டான்ஸ்டியா' தலைவர் வாசுதேவன் கூறுகையில், “2023ல், 24 தொழிற்பேட்டைகள் மற்றும் அவற்றை ஒட்டி புதிதாக விரிவுபடுத்தும் தொழிற்பேட்டைகளின் மனைகளை குத்தகைக்கு வழங்குவதாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இது, சிறு நிறுவனங்களுக்கு எதிரானது. எனவே, குத்தகையை ரத்து செய்து, விற்பனை அடிப்படையில் மட்டும் வழங்க முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.



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