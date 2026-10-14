புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோர் கவனத்திற்கு யு.ஒய்.இ.ஜி.பி., திட்டம் சுயதொழில் தொடங்க ரூ.4 லட்சம் வரை மானியம்
புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோர் கவனத்திற்கு யு.ஒய்.இ.ஜி.பி., திட்டம் சுயதொழில் தொடங்க ரூ.4 லட்சம் வரை மானியம்
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 02:06 PM
தமிழக அரசின் வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் — யு.ஒய்.இ.ஜி.பி. வாயிலாக, தகுதியான இளைஞர்கள் புதிய உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வணிக தொழில்களை தொடங்க வங்கி கடனுடன் மானிய உதவி பெறலாம். திட்ட செலவில் 25 சதவீதம், அதிகபட்சமாக 3.75 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
யாருக்கு?
18 வயதுக்கு மேற்பட்ட, குறைந்தபட்சம் 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற, தமிழகத்தில் புதிய தொழில் தொடங்க விரும்பும் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள்.
என்ன சலுகை?
திட்ட செலவில் 25 சதவீதம் மானியம்; அதிகபட்சம் 3.75 லட்சம் ரூபாய். பொதுப்பிரிவினர் 10 சதவீதமும், சிறப்பு பிரிவினர் 5 சதவீதமும் சொந்த முதலீடாக செலுத்த வேண்டும்.
எந்த தொழில்களுக்கு?
புதிய உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வணிக தொழில்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். நேரடி வேளாண்மை சார்ந்த சில நடவடிக்கைகள் திட்டத்தில் சேராது.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
யு.ஒய்.இ.ஜி.பி., இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். திட்ட அறிக்கை, இயந்திர விலைப்புள்ளி உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் தேவைப்படும். விண்ணப்பத்தை மாவட்ட தொழில் மையம் பரிசீலிக்கும்.
கவனிக்க
3.75 லட்சம் ரூபாய் முழு கடன் அல்ல. தகுதியான திட்ட செலவில் 25 சதவீதம் மட்டுமே மானியமாக கிடைக்கும்; அதிகபட்ச வரம்பு 3.75 லட்சம் ரூபாய்.
மேலும் விபரங்களுக்கு:
இந்த கி.யூ.ஆர்., கோடினை ஸ்கேன் செய்யவும்.
msmeonline.tn.gov.in/uyegp