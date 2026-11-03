காய்கறி, பழங்கள் இறக்குமதி ஏற்றுமதியை விஞ்சியது

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ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
திருப்பூர்: கடந்த ஆறு மாதங்களில், இந்தியாவில் இருந்து காய்கறி மற்றும் பழ வகைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதை காட்டிலும், இறக்குமதி அதிகரித்துள்ளது.
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர் களுக்காகவும், அந்நாட்டவர்களுக்காகவும் நம் நாட்டு காய்கறி, பழ வகைகள் தொடர்ந்து ஏற்றுமதியாகின்றன.
நம் நாட்டில் இருந்து, கடந்த 2025 - 26 நிதியாண்டில், 3 4,799 கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதியும்; பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து, 33,866 கோடி ரூபாய்க்கு இறக்குமதியும் ஆகி யுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஏற்று மதியை காட்டிலும், இறக்குமதி அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின், ஏப்., - செப்., காலத்தில் 14,547 கோடி ரூபாயாக இருந்த பழங்கள், காய்றிகள் இறக்குமதி, நடப்பு 2026- - 27 நிதியாண்டின் அதே காலத்தில், 20,774 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரம், காய்கறி, பழங்களின் ஏற்றுமதி, 16,126 கோ டி ரூபாயில் இருந்து 16,043 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.
இது குறித்து வேளாண் ஏற்று மதி வர்த்தகர்கள் கூறுகையில், “ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க, புதிய ஊக்குவிப்பு திட்டத்தை உருவாக்கி காய்கறி, பழங்கள் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும்,” என்றனர்.