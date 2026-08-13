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﻿ வரும் 20ல் மின் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனையாளர் உதவி நிகழ்ச்சி

﻿ வரும் 20ல் மின் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனையாளர் உதவி நிகழ்ச்சி

ADDED : ஆக 13, 2026 07:13 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:13 AM

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சென்னை: மத்திய - மாநில அரசுகளின் மின் துறை நிறுவனங்களுக்கு, தமிழகத்தில் உள்ள சி று, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் தங்களின் தயாரிப்புகளை விற்கும் நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள, கோவை கொடீசியா அரங்கில் வரும் 20ம் தேதி விற்பனையாளர் மேம்பாட்டு நிகழ்வை, தமிழக அரசின், 'பேம் டி.என்.,' நிறுவனம் நடத்த உள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக மின் வாரியத்தின் துணை நிறுவனமான மின் பகிர்மானம், மின் உற்பத்தி கழகம் மற்றும் மத்திய அரசின், 'பவர்கிரிட்' நிறுவனம், என்.எல்.சி., எனப்படும் நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பங்கேற்க உள்ளன. அந்நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்கள், கொள்முதல் செய்வதற்கான நடைமுறைகள் குறித்து தெரிவிக்க உள்ளன.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க, பேம் டி.என்., நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். கூடுதல் விபரங்களை, 044 - 2953 0112, 044 - 2953 0113 என்ற எண்ணில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

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