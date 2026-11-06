‘வீடியோகான்’ வேணுகோபால் துாத் திவால் ஆனவராக அறிவிப்பு: தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயம் வெளியிட்டது
‘வீடியோகான்’ வேணுகோபால் துாத் திவால் ஆனவராக அறிவிப்பு: தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயம் வெளியிட்டது
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:32 PM
புதுடில்லி: ‘வீடியோகான்’ நிறுவன முன்னாள் தலைவர் வேணுகோபால் துாத் பெற்ற 12,668 கோடி ரூபாய் வங்கி கடனை திருப்பி செலுத்த தவறியதற்காக திவாலானவராக தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயமான என்.சி.எல்.டி., அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள தீர்ப்பாயத்தின் மும்பை அமர்வு, துாத்தின் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் திவால் தீர்வு அறங்காவலர் ஆஷிஷ் நாராயணிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. அவற்றை விற்பனை செய்து கிடைக்கும் தொகையை கடன் வழங்கிய வங்கிகள் உள்ளிட்ட கடன்தாரர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கவும் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, நிலுவை கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்காக வேணுகோபால் துாத் முன்வைத்த 600 கோடி ரூபாய் சமரச திட்டத்தை கடன்தாரர்கள் நிராகரித்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கு, வீடியோகான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் வீடியோகான் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள், 2010 மற்றும் 2012ம் ஆண்டுகளில் பெற்ற கடனுக்காக வேணுகோபால் துாத் அளித்த தனிப்பட்ட உத்தரவாதங்கள் தொடர்பானது. இந்த நிறுவனங்கள் பாரத ஸ்டேட் வங்கி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வங்கிகளிடம் இருந்து கடன் பெற்றிருந்தன. இந்த வங்கிகள் 2017 ஏப்ரலில் எஸ்.பி.ஐ.,யுடன் இணைக்கப்பட்டன.
கடன்களுக்கான அசல் மற்றும் வட்டி உள்ளிட்ட அனைத்து நிலுவை தொகைகளையும் திருப்பி செலுத்துவதற்கு வேணுகோபால் துாத் நிபந்தனையற்ற தனிப்பட்ட உத்தரவாதம் அளித்திருந்தார். ஆனால், வீடியோகான் நிறுவனம் கடனை திருப்பி செலுத்த தவறியதால், 2018 ஜூனில் அந்நிறுவனம் திவால் தீர்வு நடவடிக்கைக்கு உள்ளானது.