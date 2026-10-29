‘ பிக்கி’ தலைவராக விஜய் சங்கர் தேர்வு

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புதுடில்லி: ‘ பிக்கி’ எனப்படும் இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில் துறை கூட்டமைப்பின் 2026–27ம் ஆண்டுக்கான தலைவராக, அதன் தற்போதைய மூத்த துணை தலைவரும், சன்மார் குழுமத் தின் தலைவருமான விஜய் சங்கர் தேர்வு செய்யப்பட் டுள்ளார்.
நவ., 18, 19ம் தேதிகளில் டில்லியில் நடைபெற உள்ள ‘ பிக்கி’ யின் மாநாட்டின் நிறைவில், தற்போதைய தலைவர் அனந்த் கோயங்காவிடமிருந்து த லைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார்.
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM
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புதுடில்லி: ‘ பிக்கி’ எனப்படும் இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில் துறை கூட்டமைப்பின் 2026–27ம் ஆண்டுக்கான தலைவராக, அதன் தற்போதைய மூத்த துணை தலைவரும், சன்மார் குழுமத் தின் தலைவருமான விஜய் சங்கர் தேர்வு செய்யப்பட் டுள்ளார்.
நவ., 18, 19ம் தேதிகளில் டில்லியில் நடைபெற உள்ள ‘ பிக்கி’ யின் மாநாட்டின் நிறைவில், தற்போதைய தலைவர் அனந்த் கோயங்காவிடமிருந்து த லைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார்.