விக்ரம் சோலார் நிறுவனம் ரூ.15,037 கோடி முதலீடு தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்
விக்ரம் சோலார் நிறுவனம் ரூ.15,037 கோடி முதலீடு தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:48 AM
சென்னை: 'விக்ரம் சோலார்' நிறுவனம், 15,037 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், திருநெல்வேலி கங்கைகொண்டான் தொழில் பூங்காவில், 'பேட்டரி ஸ்டோரேஜ்' உற்பத்தி ஆலை அமைக்க, தமிழக அரசுடன் நேற்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரகடம், வல்லத்தில் விக்ரம் சோலார் குழுமம், சூரியசக்தி மின் சாதன உற்பத்தி ஆலைகளை அமைத்துள்ளது. மேலும், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கங்கைகொண்டானில் சூரிய சக்தி மின் சாதன செல்கள் மற்றும் தொகுப்புகளுக்கான உற்பத்தி ஆலையை அமைத்துள்ளது.
தற்போது, இந்நிறுவனம், கங்கைகொண்டானில் உள்ள, 'சிப்காட்' நிறுவனத்தின் தொழில் பூங்காவில், 15,037 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், 2,670 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் உற்பத்தி ஆலை அமைக்க உள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை, முதல்வர் விஜய் தலைமையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில், விக்ரம் சோலார் நிறுவனம் நேற்று, வழிகாட்டி நிறுவனத்துடன் மேற்கொண்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் தீபக் ஜேக்கப், விக்ரம் சோலார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் ஞானேஷ் சவுத்ரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.