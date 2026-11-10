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மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் வளர்ச்சி அலுவலகம் சார்பில், காஞ்சிபுரத்தில் மின்சார வாகனங்களை பழுது நீக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் தொடர்பான தொழில் திறன் பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.வாகன பழுது நீக்கும் தொழிலில் ஈடுபட விரும்புவோர், புதிய தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளோர் பயிற்சி குறித்த விவரங்களை கேட்டறியலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: பயிற்சி தொடங்கும் தேதி மற்றும் சேர்க்கை வாய்ப்பை அலுவலகத்தில் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
விபரம் : தகவல்
இடம் : சுசீ டிரக்ஸ், காஞ்சிபுரம்
மாதம் : நவம்பர் 2026
நேரம் : காலை 9:30 – மாலை 5:00
ஒருங்கிணைப்பாளர் : ஏ.செல்வின் சாம்ராஜ், உதவி இயக்குனர்
தொடர்பு எண் : 044-22501011, 12, 13
தொழில் பயிற்சி மின்சார வாகன பழுது நீக்கும் பயிற்சி
தொழில் பயிற்சி மின்சார வாகன பழுது நீக்கும் பயிற்சி
UPDATED : நவ 10, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:01 PM
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மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் வளர்ச்சி அலுவலகம் சார்பில், காஞ்சிபுரத்தில் மின்சார வாகனங்களை பழுது நீக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் தொடர்பான தொழில் திறன் பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.வாகன பழுது நீக்கும் தொழிலில் ஈடுபட விரும்புவோர், புதிய தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ளோர் பயிற்சி குறித்த விவரங்களை கேட்டறியலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: பயிற்சி தொடங்கும் தேதி மற்றும் சேர்க்கை வாய்ப்பை அலுவலகத்தில் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
மேலும் தகவலுக்கு : msmedi-chennai.gov.in
விபரம் : தகவல்
இடம் : சுசீ டிரக்ஸ், காஞ்சிபுரம்
மாதம் : நவம்பர் 2026
நேரம் : காலை 9:30 – மாலை 5:00
ஒருங்கிணைப்பாளர் : ஏ.செல்வின் சாம்ராஜ், உதவி இயக்குனர்
தொடர்பு எண் : 044-22501011, 12, 13