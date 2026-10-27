தொழில் பயிற்சி! சுற்றுலா தொழில் தொடங்க பயிற்சி

UPDATED : அக் 27, 2026 04:20 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
விமான டிக்கெட் முன்பதிவு முதல் சுற்றுலா திட்டமிடல் வரை, தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு சென்னையில் இரண்டு நாள் பயிற்சியை தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் நடத்துகிறது.
பயிற்சியில் என்ன கற்கலாம்?
விமான டிக்கெட், ஓட்டல் முன்பதிவு, சுற்றுலா பேக்கேஜ் தயாரிப்பு, விசா ஆவணங்கள் மற்றும் தொழில் தொடங்குவதற்கான அரசு நிதியுதவி விவரங்கள்.
யார் பங்கேற்கலாம்?
18 வயது நிரம்பிய, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் அடிப்படை கணினி அறிவு உள்ளவர்கள். பயிற்சி முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியின் பயன்:
சுற்றுலா மற்றும் பயண சேவை மையம் தொடங்க விரும்புவோர், விமான டிக்கெட் முன்பதிவு, ஓட்டல் முன்பதிவு உள்ளிட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கான அடிப்படை நடைமுறைகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.
முன்பதிவு கட்டாயம்: www.editn.in
தொடர்பு: 8668100181 / 9360221280
நாள்: அக். 29-30, 2026
காலை 10 - மாலை 5 மணி
இடம்தமிழ்நாடு தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம். வளாகம்
- ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை