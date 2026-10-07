(தொழில்மலர் பொதுக்கட்டுரை 3)ராணுவ உதிரிபாகங்களில் மாதம் ரூ.1,000 கோடி வர்த்தகம்: கோவை குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
(தொழில்மலர் பொதுக்கட்டுரை 3)ராணுவ உதிரிபாகங்களில் மாதம் ரூ.1,000 கோடி வர்த்தகம்: கோவை குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 07, 2026 08:38 PM
ADDED : அக் 07, 2026 08:36 PM
குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ராணுவத்தில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் காத்திருக்கிறது.
கோவை மாவட்டத்தில் 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளன. பம்ப் மோட்டார், கிரைண்டர், பவுண்டரி, ஆட்டோமொபைல் உதிரி பாகங்கள் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் உள்ளன. மின் கட்டண உயர்வு, ஜி.எஸ்.டி, மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் நெருக்கடியில் உள்ளனர். சூலூர் வாரப்பட்டியில் 372 ஏக்கர் பரப்பில் ராணுவ தளவாட பூங்கா அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ராணுவத்தில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றன.
லகு உத்யோக் பாரதி கோவை மாவட்ட தலைவர் சிவசக்தி கூறியதாவது:
சி.எம்.சி மெஷின் வைத்திருந்தேன். பம்ப், வால்வு உள்ளிட்டவற்றுக்கான பணிகளை செய்தோம். ஆர்டர்கள் மிகவும் குறைவாக இருந்தது. லகு உத்யோக் பாரதி மூலம் ராணுவத்தில் உள்ள வாய்ப்புகளை தெரிந்து கொண்டேன். 2022ம் ஆண்டு முதல் ராணுவத்துக்கு 'டிரான்ஸ்மிஷன்' உதிரிபாகம் தயாரிக்கிறோம். ராணுவத்துக்கான தயாரிப்புகளில் ஈடுபடுவதற்கு சில விதிகள் உள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட பொருளின் மாதிரியை அவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அவர்கள் அதை பரிசோதனை செய்து அனுமதி வழங்க ஒன்றரை முதல் இரண்டு ஆண்டுகளாகும். ஒருமுறை அனுமதி கிடைத்துவிட்டால் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் செல்லும்.
ராணுவத்துக்குள் நாம் செல்ல முடியுமா. உற்பத்தி சாத்தியமா என்ற கேள்விகள் முன்பு இருந்தன. அப்போது விழிப்புணர்வு குறைவு. கடந்த காலங்களில் நாம் உள்ளே செல்வதே சிரமமாக இருந்தது. இப்போது தொழில் நிறுவனங்களுக்கான ராணுவத்தின் 'கேட்' திறந்துள்ளது. இதற்கும் ஜெம் இணையதளத்தில் பதிவு செய்தால் போதும். அரசின் எந்த டெண்டரை எடுப்பதற்கும் ஜெம் தளம் போதும். கோவை மாவட்டத்தில் ராணுவத்துக்கான உதிரி பாகங்களை 60க்கும் மேற்பட்ட குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் செய்கின்றன. அசோக் லே லண்ட் நிறுவனம் ராணுவத்துக்கான கியர் பாக்ஸ் சப்ளை செய்கிறார்கள். அவர்களும் எங்களை அணுகியுள்ளனர்.
மத்திய அரசின் பி.எச்.இ.எல் நிறுவனத்துக்கு தேவையான பொருட்களையும் தயாரிக்கிறோம். நமக்கான தொகை முதற்கொண்டு ஆன்லைனிலேயே வந்துவிடும். யாரிடமும் நாம் கேட்க வேண்டியதில்லை. ராணுவத்துக்கு 'பேப்ரிகேஷன்', 'ஸ்டீல் காஸ்டிங்', 'போர்ஜ் மெட்டீரியல்' உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது. ராணுவத்துக்கான ஒரு கியர் பாக்ஸில் மட்டும் 800 பாகங்கள் தேவைப்படுகிறது. எலக்ட்ரிகல், எலக்ட்ரானிக், மெக்கானிக்கல் உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கு ராணுவத்துக்கு நிறைய தேவை உள்ளது. மத்திய அரசு நிறைய ஏற்றுமதி செய்கிறது. அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஆண்டுக்கு ரூ.60 கோடி வர்த்தகம் செய்யுமளவுக்கு ராணுவத்தில் இருந்து எனக்கு மட்டுமே ஆர்டர்கள் வருகின்றன. மூலப்பொருள் தட்டுப்பாடு, பணியாட்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக செய்ய முடிவதில்லை. ராணுவத்தில் கவனம் செலுத்தினால் கோவை குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் மாதம் ரூ.1,000 கோடி வர்த்தகம் செய்யலாம். திருச்சி துப்பாக்கி தொழிற்சாலையிலும் நிறைய ஆர்டர்கள் உள்ளன. திருவனந்தபுரம் ப்ரமோஸ் ஏரோ ஸ்பேஸிலும் நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது. ராணுவத்துக்கு அதிக ஆர்டர்கள் இருப்பதால் எங்களால் அதில் கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை. பல்க் ஆர்டர்கள் என்றால் சென்னையை பரிசீலனை செய்வார்கள்.
கோவை என்றால் ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு என்கிற அடையாளம் உள்ளது. புதுமையான விஷயம் என்றால் நம்மை அணுகுவார்கள். டில்லியில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் வெளிப்படையாகவே அதிகாரிகள் பாரட்டினர். ஜெம் தளத்தில் தொழில் நிறுவனங்களின் புரொபைலை அப்டேட்டாக வைக்க வேண்டும். இன்றைக்கு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் நாடு முழுவதும் கண்காட்சி நடத்துகிறார்கள். அந்த கண்காட்சிகளில் கலந்து கொண்டாலே, ராணுவம் உள்ளிட்ட அனைத்து தொடர்பு, விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைக்கு வழிநடத்துதல் கிடைக்கும். மூலப்பொருள் பிரச்னைக்கு மட்டும் தீர்வு கொடுத்தால் உதவியாக இருக்கும்.
கோவை தொழில் மண். நம்மிடம் ஒரு தொழில் பூங்கா கூட இல்லை. எல்லா நிறுவனங்களும் சுயம்பாக வளர்கிறார்கள். குஜராத் ராஜ்கோட் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் முள் காடாக இருந்தது. இப்போது அங்கு இல்லாத தொழில்நுட்பமே இல்லை. குஜராத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு தொழில் துவங்கியவர்கள் 100 கோடிக்கு டர்ன்ஓவர் செய்கிறார்கள். நம் ஊரில் ரூபாய் ஒரு கோடிக்கு தொழில் துவங்கியவர் இன்னும் கடனையே அடைக்கவில்லை. கோவையிலும் தொழில் பூங்கா அமைத்து, தொழில்நுட்ப உதவிகளை செய்தால் சீனாவுக்கு இணையான வளர்ச்சியை எட்ட முடியும். அதற்கு மத்திய அரசுடன் மாநில அரசு இணைந்து செயல்பட வேண்டும். குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் நாட்டின் முதுகெலும்பு. அதை உணர்ந்து அரசு செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.