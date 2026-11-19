த ேவ ைய ான சீர்திருத்தங்கள் எவை? தயக்கமின்றி ஆலோசனை கூறுங்கள்: தொழில் துறையினருக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு
த ேவ ைய ான சீர்திருத்தங்கள் எவை? தயக்கமின்றி ஆலோசனை கூறுங்கள்: தொழில் துறையினருக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:44 PM
புதுடில்லி: நாட்டின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான சீர்திருத்தங்களை தயங்காமல் பரிந்துரைக்குமாறு தொழில்துறையினருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
டில்லியில் நேற்று நடந்த இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது:
இந்தியாவை தற்சார்பு நாடாக மாற்றுவதில் பெருநிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, விவசாயம் மற்றும் சார்பு துறைகளில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்ய முன்வர வேண்டும். கடந்த 12 – 13 ஆண்டுகளில் நாட்டின் முன்னேற்றம் மிக வேகமாக உள்ளது. மக்கள் வறுமையில் இருந்தும் மீண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 2014ல் 30 சதவீதமாக இருந்த அடிப்படை கார்ப்பரேட் வரி விகிதம், தற்போது 22 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கேற்ப தொழில்துறையினர், தங்கள் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையையும், அவர்களின் ஊதியத்தையும் உயர்த்தியுள்ளனரா என சிந்திக்க வேண்டும்.
தொழில் துறையினர்தான் என் உண்மையான நண்பர்கள். எனவே, எவற்றையெல்லாம் இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து தயக்கமின்றி எனக்கு வெளிப்படையாக கடிதம் எழுதுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
உணவு
பதப்படுத்தலின்
முக்கியத்துவம்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி, “நாம் கோதுமையை ஏற்றுமதி செய்கிறோம்; ஆனால் பிரெட்டை இறக்குமதி செய்கிறோம். இது வேளாண் துறையில் மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் உணவுப் பதப்படுத்துதல் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்த்துகிறது,” என்றார்.