கோதுமை சாகுபடி பரப்பு 11,000 ஹெக்டேராக சரிவு

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ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM
புதுடில்லி: தென்மேற்கு பருவமழை பற்றாக்குறை காரணமாக, நாட்டில் கோதுமை சாகுபடி பரப்பு சற்று மந்தமாக தொடங்கியுள்ளதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளது.
இது குறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
ராபி பருவத்தின் முக்கிய பயிரான கோதுமை சாகுபடி சில மாநிலங்களில் தொடங்கியுள்ளது. அக்., 23 நிலவரப்படி, 11 ஆயிரம் ஹெக் டேரில் மட்டுமே கோதுமை பயிரிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இது 27 ஆயிரம் ஹெக்டேராக இருந்தது. நடப்பு 2026 – 27 பயிர் ஆண்டில் (ஜூலை – ஜூன்) 12.10 கோடி டன் கோதுமை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. கடந்த ஆண்டில் 12.07 கோடி டன் கோதுமை உற்பத்தியானது.
நடப்பு ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை 13 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகி உள்ளதால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் அணைகளின் நீர் இருப்பு குறைந்துள்ளது. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.