கோதுமை ஏற்றுமதி 4 மடங்கு உயர்வு

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ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
புதுடில்லி: கடந்த ஆக., மாதத்தில் கோதுமை ஏற்றுமதிக்கான கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு நீக்கிய பின், செப்., மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட 650 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நான்கு மடங்கு வளர்ச்சி என மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது:
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின், கடந்த ஜன., மாதத்திலிருந்து கோதுமை ஏற்றுமதி படிப்படியாக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஏப்., முதல் ஜூலை வரை கிட்டத்தட்ட 480 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட நிலையில், கடந்த செப்., மாதத்தில் அதிகபட்சமாக 650 கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்காசிய போரால் சரக்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு, ரஷ்யாவு டனான வர்த்தக வழித்தட பாதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்திய கோதுமைக்கு அண்டை நாடுகளில் தேவை அதிகரித்தது. குறிப்பாக, வங்கதேசத்துக்கு அதிகளவில் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், நேபாளம், இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கு கோதுமை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
உள்நாட்டில் கோதுமை இருப்பு 4.6 கோடி டன்னாக உள்ளது. இது நாட்டின் தேவையை விட 126 சதவீதம் அதிகம். நிலைமையை பொறுத்து கோதுமை ஏற்றுமதிக்கு கட்டுப்பாடுகளை அரசு கொண்டு வரலாம்; ஆனால், முற்றிலுமாக தடை செய்ய கூடாது.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.